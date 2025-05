Gap encerra gestão de fundos de terceiros, que irão para o Legacy Capital

A Gap Asset Management vai encerrar suas atividades depois de 29 anos. Segundo comunicado aos investidores, os fundos multimercados e de previdência irão para o Legacy Capital, que tem R$ 15 bilhões sob seu guarda-chuva.

A Gap agora vai concentrar sua atuação apenas na gestão de capital próprio.

No comunicado, a Gap disse que a Legacy, com 70 profissionais, “reúne todas as credenciais, estrutura e excelência necessárias para dar continuidade ao trabalho que desenvolvemos ao longo dessas quase três décadas, assegurando a manutenção dos elevados padrões de gestão que sempre prezamos”.

Fundada por Renato Junqueira em 1996, a Gap foi uma das pioneiras no mercado brasileira de gestão independente. Chegou a ter em seu patrimônio mais de R$ 2,8 bilhões, mas sofreu com a onda de resgates que fundos tiveram no pós-pandemia.

De acordo com o ranking da Anbima, no final de março, seu patrimônio estava em quase R$ 795 milhões.