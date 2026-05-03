GameStop fará oferta de US$ 56 bi para comprar eBay, diz jornal

A varejista de videogames GameStop vai fazer uma oferta de aproximadamente US$ 56 bilhões para adquirir a plataforma de comércio eletrônico eBay, segundo reportagem do jornal americano The Wall Street Journal (WSJ). A iniciativa seria liderada pelo CEO da GameStop, Ryan Cohen, que afirmou em entrevista ver potencial para transformar a empresa-alvo em um "concorrente muito maior" da Amazon.

Cohen disse ao jornal que a GameStop já acumulou cerca de 5% de participação no eBay e pretende oferecer US$ 125 por ação, combinando dinheiro e ações, um prêmio de cerca de 20% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira, 1.

Cohen declarou que "o eBay deveria valer —e vai valer— muito mais dinheiro", acrescentando que considera possível elevar o valor da companhia a "centenas de bilhões de dólares".

Para viabilizar a operação, o executivo disse ter uma carta de compromisso do TD Bank para fornecer cerca de US$ 20 bilhões em financiamento. Ainda assim, o negócio é considerado desafiador, dado que a GameStop tem valor de mercado significativamente menor que o eBay. O jornal americano observa que não está claro como a varejista de games levantaria o restante dos recursos necessários para a aquisição.

Cohen também indicou que poderá levar a proposta diretamente aos acionistas caso a administração do eBay rejeite a oferta, incluindo a possibilidade de uma disputa por procurações. "Não há ninguém mais qualificado, com base na minha experiência, para comandar o negócio do eBay", afirmou ao WSJ.

Na avaliação do executivo, a combinação das duas empresas poderia gerar sinergias relevantes, com redução de custos e aumento de receitas. Ele mencionou a sobreposição em nichos como colecionáveis e sugeriu integrar as lojas físicas da GameStop às operações online do eBay, inclusive para autenticação e coleta de produtos vendidos na plataforma.

Apesar do otimismo, analistas de mercado demonstraram ceticismo quanto à viabilidade da transação. Segundo o jornal, alguns investidores questionam a necessidade de mudanças na estratégia atual do eBay, cujo desempenho recente tem sido positivo.