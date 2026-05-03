Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

GameStop fará oferta de US$ 56 bi para comprar eBay, diz jornal

Ainda não está claro, porém, como varejista de games vai se financiar

Loja da GameStop em Carle Place, Nova York (EUA) (Shannon Stapleton/Reuters)

Loja da GameStop em Carle Place, Nova York (EUA) (Shannon Stapleton/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de maio de 2026 às 20h40.

Última atualização em 4 de maio de 2026 às 09h32.

A varejista de videogames GameStop vai fazer uma oferta de aproximadamente US$ 56 bilhões para adquirir a plataforma de comércio eletrônico eBay, segundo reportagem do jornal americano The Wall Street Journal (WSJ). A iniciativa seria liderada pelo CEO da GameStop, Ryan Cohen, que afirmou em entrevista ver potencial para transformar a empresa-alvo em um "concorrente muito maior" da Amazon.

Cohen disse ao jornal que a GameStop já acumulou cerca de 5% de participação no eBay e pretende oferecer US$ 125 por ação, combinando dinheiro e ações, um prêmio de cerca de 20% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira, 1.

Cohen declarou que "o eBay deveria valer —e vai valer— muito mais dinheiro", acrescentando que considera possível elevar o valor da companhia a "centenas de bilhões de dólares".

Para viabilizar a operação, o executivo disse ter uma carta de compromisso do TD Bank para fornecer cerca de US$ 20 bilhões em financiamento. Ainda assim, o negócio é considerado desafiador, dado que a GameStop tem valor de mercado significativamente menor que o eBay. O jornal americano observa que não está claro como a varejista de games levantaria o restante dos recursos necessários para a aquisição.

Cohen também indicou que poderá levar a proposta diretamente aos acionistas caso a administração do eBay rejeite a oferta, incluindo a possibilidade de uma disputa por procurações. "Não há ninguém mais qualificado, com base na minha experiência, para comandar o negócio do eBay", afirmou ao WSJ.

Na avaliação do executivo, a combinação das duas empresas poderia gerar sinergias relevantes, com redução de custos e aumento de receitas. Ele mencionou a sobreposição em nichos como colecionáveis e sugeriu integrar as lojas físicas da GameStop às operações online do eBay, inclusive para autenticação e coleta de produtos vendidos na plataforma.

Apesar do otimismo, analistas de mercado demonstraram ceticismo quanto à viabilidade da transação. Segundo o jornal, alguns investidores questionam a necessidade de mudanças na estratégia atual do eBay, cujo desempenho recente tem sido positivo.

Acompanhe tudo sobre:Fusões e AquisiçõeseBay

Mais de Invest

Crise no Irã muda cenário e desafia novo presidente do Fed

Petróleo sobe até 2,27% com dúvidas sobre 'Projeto Liberdade' em Ormuz

Focus, indústria nos EUA e confiança na Europa: o que move os mercados

Imposto de Renda 2026: o contador pediu minha senha gov.br, e agora?

Mais na Exame

Future of Money

Ganhar mais, gastar mais: o maior erro financeiro do brasileiro

Esporte

Após sucesso na França, Endrick revela desejo de permanecer no Lyon

Pop

Vai ter 'O Diabo Veste Prada 3'? Elenco revela condições para sequência

Negócios

Ele usou R$ 30 para montar um negócio que movimenta mais de R$ 100 milhões com obras