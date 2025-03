Futuros dos EUA caem após Trump admitir possível recessão ainda neste ano

Os mercados financeiros devem começar a semana com mais uma onda de aversão ao risco, após o presidente Donald Trump afirmar que a economia dos Estados Unidos pode enfrentar um “período de transição”, o que foi interpretado por muitos analistas como uma admissão de possível recessão ainda neste ano.

Os índices futuros americanos abriram em baixa nesta segunda-feira, 10, refletindo a preocupação dos investidores. O Nasdaq-100, que concentra ações do setor de tecnologia, caiu 1%, enquanto os contratos do S&P 500 e do Dow Jones também indicavam perdas no início da sessão.

Mas a turbulência nos mercados não ficou restrita aos EUA.

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única. O índice Nikkei 225, no Japão, subiu 0,38%, encerrando em 37.028 pontos, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,83%. Na China, o CSI 300 recuou 0,39%, em meio a dados que mostram que a inflação ao consumidor caiu 0,7% em fevereiro, marcando a primeira queda em 13 meses.

Na Europa, o índice Stoxx Europe 600 abriu em queda, refletindo a preocupação com os desdobramentos das políticas econômicas dos EUA e possíveis novos atritos comerciais.

O clima de incerteza também impactou o mercado de câmbio e renda fixa. O WSJ Dollar Index, que mede o desempenho do dólar contra outras moedas, atingiu seu nível mais baixo desde novembro, registrando a maior queda semanal em dois anos na semana passada.

Os juros dos tesouros americanos de 10 anos recuaram para 4,26%, abaixo dos 4,317% registrados na sexta-feira, indicando um movimento de busca por segurança por parte dos investidores.