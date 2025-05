Futuros americanos caem após rebaixamento da nota de crédito pela Moody’s

Os índices futuros das bolsas americanas operam em queda neste domingo, 18, depois do rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela Moody's, de 'Aaa' para 'Aa1', na sexta-feira.

Os contratos futuros atrelados ao índice Dow Jones Industrial Average recuaram 292 pontos, ou 0,7%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,7%, enquanto os do Nasdaq 100 recuaram 0,8%.

Na sexta-feira, a Moody’s rebaixou a nota de crédito do país em um nível, de Aaa para Aa1, alinhando-se às demais agências de classificação. A agência citou os desafios de financiamento relacionados ao crescente déficit orçamentário do governo federal e as consequências da rolagem da dívida dos EUA em um período de altos custos de empréstimos.

O rebaixamento da dívida pode pressionar os preços dos títulos e elevar os rendimentos, em um momento em que a economia já sofre com a política tarifária do presidente Donald Trump.

Depois de uma alta

O rebaixamento ocorre após uma semana positiva em Wall Street, quando os investidores celebraram o acordo da Casa Branca com a China para reduzir temporariamente tarifas.

O acordo foi visto como um avanço no comércio global após o plano inicial de Trump, que previa tarifas de importação amplas e elevadas, anunciado no mês passado.

O índice Nasdaq Composite, fortemente ligado à tecnologia, liderou os ganhos, com alta superior a 7%. O amplo S&P 500 subiu mais de 5% e emplacou uma sequência de cinco dias de alta.

O índice Dow Jones, formado por 30 ações de empresas tradicionais, avançou mais de 3% na semana. O ganho de mais de 300 pontos na sexta-feira levou o índice ao território positivo em 2025.