Futuro dos mercados dos EUA fica estável à espera de decisão do Fed sobre juros

No fechamento desta terça-feira, 28, as ações futuras mostraram pouca movimentação por conta da reunião do Federal Reserve (Fed), que havia se iniciado no dia. Os investidores estão aguardando o posicionamento do banco central americano sobre os juros dos Estados Unidos.

O Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC, na sigla em inglês) deve divulgar a taxa às 16h, no horário de Brasília. No momento, os juros estão em uma faixa-alvo de 4,25% a 4,50% a.a. e a expectativa do mercado é que esse nível seja mantido, de acordo com o CME Group.

Os três principais índices da bolsa dos EUA ficaram estáveis. As ações futuras vinculadas à Dow Jones caíram 0,02%, enquanto que os papéis da Nasdaq 100 avançaram 0,06%. Já o S&P 500 se manteve na linha.

Jerome Powell, presidente do Fed, deve liderar a coletiva de imprensa na tarde de hoje. Seu pronunciamento é amplamente aguardado, pois essa é a primeira reunião do Fed desde que Donald Trump assumiu a presidência. O político já exigiu que as taxas de juros “caíssem imediatamente”, tensionando a relação entre o governo e o Federal Reserve.

Mercado de ações regular

Durante as negociações de terça, o mercado de ações regular apresentou uma breve recuperação após as fortes quedas do setor de tecnologia na segunda, 27. Os papéis do setor impulsionam a maior alta do S&P 500 e a um ganho de 2% do Nasdaq Composite.

As perdas no início da semana foram causadas pela startup chinesa DeepSeek, que lançou um modelo de IA que aparenta ser tão potente quanto os disponíveis por empresas americanas, como OpenAI e Microsoft.

Além disso, a empresa asiática afirmou que precisou usar bem menos poder de processamento do que o mercado americano indica ser necessário, fazendo com que os investidores questionassem a crescente demanda por data centers do segmento.

Como resultado, é estimando que o mercado de tecnologia tenha perdido US$ 1 trilhão no fechamento da bolsa. A Nvidia, por exemplo, teve uma queda de quase 17%.