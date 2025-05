Fusão Marfrig e BRF adicionará sinergias e melhorará fluxo de caixa, diz Moody's

A fusão estratégica entre a Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) não impactará os ratings de crédito das empresas, segundo a análise da agência de classificação de risco, Moody’s.

Porém, trará benefícios significativos à Marfrig, como o recebimento integral dos dividendos da BRF sem aumento de alavancagem, já que a operação será financiada exclusivamente por troca de ações.

A Marfrig já consolida os resultados da BRF desde 2022, e a contribuição da BRF tem sido positiva, na avaliação da Moody's, impulsionada pelo bom desempenho da avicultura global. Em contrapartida, a Marfrig enfrenta desafios com margens mais apertadas nos Estados Unidos, especialmente na operação da National Beef.

No dia 15 de maio, os dois gigantes do setor de alimentos anunciaram os planos de fusão que resultará na MBRF. Com isso, as empresas estimam uma redução de R$ 485 milhões de receita e custos por ano e a diminuição de R$ 320 milhões de despesas comerciais e logísticas.

A operação deve gerar uma otimização fiscal de até R$ 3 bilhões anuais e sinergias operacionais estimadas em R$ 485 milhões por ano, com reduções adicionais de R$ 320 milhões em despesas comerciais e logísticas.

A operação prevê que a Marfrig adquire os 49,51% restantes das ações da BRF que ainda não possui, em troca da emissão de ações ordinárias da companhia.

Com isso, a BRF se tornará uma subsidiária integral da Marfrig. A transação está sujeita à aprovação dos acionistas em assembleias extraordinárias de ambas as companhias, marcadas para o dia 18 de junho de 2025.

A fusão também prevê o pagamento de dividendos de R$ 3,5 bilhões pela BRF e R$ 2,5 bilhões pela Marfrig. Em base pró-forma, o saldo de caixa consolidado das empresas será de R$ 27,6 bilhões, considerando os dividendos anunciados.