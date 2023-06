Fundos aumentam exposição em bolsa de olho em crescimento do Brasil

A taxa de juro segue no pico e a captação dos fundos ainda está negativa em R$ 180,6 bilhões no ano. Mas os sinais atuais já são de que tempos melhores virão. Além das recentes altas da bolsa de valores e queda do dólar, fundos multimercado — livres para escolher entre as diferentes classes de ativos — estão dando cada vez mais atenção ao mercado de ações. De acordo com levantamento feito pela Economatica a pedido da EXAME Invest, esses fundos têm aumentado o patrimônio líquido investido em ações nos últimos meses, após sua exposição ter batido a mínima dos últimos anos em março. Desde então, as posições dos multimercado no mercado acionário cresceram 6% para R$ 51,076 bilhões.

Essa maior exposição ao mercado de ações reflete a melhora das expectativas de investidores com a economia brasileira, que tem apresentado números mais fortes que o esperado, enquanto a inflação segue em trajetória de queda. Essa dinâmica, somada ao andamento de pautas econômicas no Congresso, tem dado cada vez mais confiança para o mercado apostar no início da queda de juros, que, inclusive, já vêm sendo debatidas por diretores do Banco Central.

"Conforme crescem as perspectivas de redução da taxa de juro, os fundos ficam mais confiantes de que as ações poderão valorizar. Por isso, buscam uma exposição em bolsa", disse Pedro Rudge, sócio-fundador da Leblon Equities.

Embora tenha aumentado, o patrimônio líquido de fundos multimercado em ações ainda é 55,2% inferior ao registrado em maio de 2021, quando a tal exposição atingiu sua máxima histórica e a taxa de juro Selic ainda estava em 3,5%. Mas essa participação foi caindo conforme a taxa de juro Selic subia e outros mercados se tornaram mais atrativos, como o de renda fixa.

Desde março de 2021, quando o Banco Central iniciou seu ciclo de alta de juros, as debêntures cresceram quase que de forma constante dentro do portfólio dos multimercado. Até antes do rombo da Americanas, que elevou a cautela com crédito privado, a exposição desses fundos ao mercado de debêntures havia aumentado 52% para R$ 37,8 bilhões. A expectativa é de que, com os juros caindo, esse movimento se inverta nos próximos meses. Em maio, o patrimônio de multimercados em debêntures ficou em R$ 35 bilhões, 8% abaixo do registrado no início do ano.

Até onde vai a bolsa?

Rodrigo Knudsen, gestor de fundos da Empiricus Investimentos, está otimista com o mercado de ações brasileiro, especialmente para o curto prazo. "É um otimismo tático, que até meados do próximo ano. Acredito que a queda de juros pode ser um gatilho para a bolsa deslanchar", afirmou.

Além da queda dos rendimentos atrelados à Selic, Knudsen acredita que as potenciais altas da bolsa podem gerar um efeito psicológico importante no mercado, com cessão dos resgates dos fundos e maior busca por investimentos diretos em ações. "A bolsa, com certeza, vai bater a Selic na janela de seis a 12 meses. Falo de 15% a 20% de alta, que pode ocorrer até mais rápido do que se espera. É difícil achar o timing perfeito, por isso é importante já ficar alocado."

Outro fator que deve favorecer o bom momento da bolsa, disse Knudsen, é o nível de preços das ações. "As ações estão baratas. Estou otimista de que os preços voltarão aos patamares em que deveriam estar. Isso não quer dizer que a Faria Lima fez as pazes com o governo, mas a queda de juros pode ser o gatilho para as ações voltarem para os preços justos. Isso pode levar o Ibovespa a bater de 130 mil a 150 mil pontos."

Rudge acrescenta que a própria exposição dos fundos, ainda considerada baixa, em ações pode servir para impulsionar a bolsa. "Essa exposição já foi o dobro da que temos atualmente. Não acredito que voltará rapidamente ao patamar anterior, mas não há dúvidas de que uma retomada pode ajudar a impulsionar os preços na bolsa. De certa forma, foi o que aconteceu nas últimas semanas."