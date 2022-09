Fundo Verde aproveita rali de agosto e reduz aposta em ações brasileiras

A Verde Asset Management disse que seu fundo carro-chefe diminuiu a posição em bolsa brasileira após os ganhos no mês passado, quando o mercado acionário local registrou seu melhor mês desde janeiro, em meio ao forte ingresso de recursos estrangeiros.

“Aproveitamos o rali do começo do mês para reduzir marginalmente a alocação em bolsa global, e também reduzimos a posição de ações brasileiras”, afirmou a Verde, que tem mais de R$ 36 bilhões sob gestão, em carta a cotistas.

Os ganhos com posições em bolsa brasileira levaram o fundo ao seu melhor mês desde março. O fundo Verde subiu 2,3% em agosto, ante um ganho de 2,4% para o índice IHFA, uma cesta de pares, no mesmo período, segundo dados compilados pela Bloomberg. O Ibovespa subiu 6,2%, apoiado por uma entrada líquida estrangeira de cerca de R$ 16,4 bilhões no mercado secundário.

No cenário doméstico, a gestora criada por Luis Stuhlberger disse que será importante monitorar se o estreitamento da diferença entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto continuará ao longo das próximas semanas. Nas comemorações do Dia da Independência nesta quarta-feira, Bolsonaro procurou amenizar sua retórica e evitou nomear Lula diretamente.

Bolsonaro suaviza discurso nos eventos do 7 de Setembro

A Verde ainda alertou para a crise de energia na Europa e disse que o choque de aumento nas contas de luz e gás “parece subestimado”, enquanto a região caminha para uma recessão “significativa”.

O fundo manteve apostas em ouro e petróleo, e segue com posição comprada em crédito high yield global. O Verde também reduziu posições que ganham com a alta de juros nos EUA e aumentou posição em inflação implícita no Brasil.