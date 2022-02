Fundo soberano da Noruega vai sair de investimentos em ativos da Rússia

O fundo soberano de 1,3 trilhão de dólares da Noruega, o maior do mundo, venderá seus ativos russos em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, disse o governo norueguês neste domingo.

Os ativos russos do fundo, compostos por ações de 47 empresas e títulos do governo, valiam 25 bilhões de coroas norueguesas (2,83 bilhões de dólares) no final de 2021, disse o governo.