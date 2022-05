TRXF11 faz acordo de R$ 135 milhões com empresa da Leroy Merlin

A TRX e BRL Trust, gestora e administradora do fundo imobiliário TRXF11, divulgaram nesta quinta-feira, 26, fato relevante que divulga a assinatura de um contrato para o desenvolvimento de dois imóveis no modelo “built to suit”. Ambos serão locados à BMB Material de Construção, empresa controlada pela Leroy Merlin. O valor da operação é estimado em R$ 135 milhões.

O contrato prevê o desenvolvimento, construção e locação de dois imóveis no estado de São Paulo, com pagamento de aluguel provisório durante o período de obras.

Gostaria de aprender a investir em fundos imobiliários? Acesse aqui o curso gratuito da EXAME Academy em parceria com a B3

Os imóveis serão lojas varejistas e atacadistas de material de construção, operadas pela BMB sob a bandeira Obramax”, com contratos de locação pelo prazo de 20 anos a partir da inauguração das lojas.

Com a aquisição, o fundo passa a ser proprietário de 50 imóveis ocupados por marcas como Pão de Açúcar, BIG, Assaí e Sodimac, além de um centro de distribuição, somando aproximadamente R$ 2 bilhões investidos em imóveis de 13 estados brasileiros.