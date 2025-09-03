Fundo Elliott compra fatia de US$ 4 bilhões da PepsiCo e pressiona por mudanças

O fundo americano Elliott Investment Management comprou uma participação de aproximadamente US$ 4 bilhões na PepsiCo e pretende pressionar por mudanças estruturais na companhia, segundo o Wall Street Journal.

Conhecido por sua atuação em grandes multinacionais e com mais de US$ 76 bilhões sob gestão, o Elliott busca destravar valor em empresas que considera mal administradas ou com potencial de reestruturação.

No ano passado, adquiriu uma fatia no Starbucks e teve papel na troca de comando da rede de cafés, em meio à queda nas vendas e à necessidade de adaptação ao novo perfil de consumo.

Entre as propostas para a gigante do setor de alimentos e bebidas estão a reestruturação da rede de engarrafamento da empresa e ajustes no portfólio de produtos.

Pressão sobre a PepsiCo

A PepsiCo enfrenta dificuldades para reconquistar consumidores de refrigerantes após perder espaço para rivais.

Embora a Pepsi tenha sido uma rival histórica da Coca-Cola, a bebida principal caiu para a quarta posição em vendas nos Estados Unidos, atrás de Coca-Cola, Dr Pepper (da Keurig Dr Pepper) e Sprite (da própria Coca-Cola), segundo dados da Beverage Digest.

Sua unidade de alimentos, que já foi motor de crescimento, também mostra sinais de enfraquecimento. A consequência tem sido uma queda expressiva no valor de mercado: de um pico de US$ 270 bilhões em maio de 2023 para cerca de US$ 200 bilhões atualmente, uma redução próxima de 25%.

Com a nova posição, a Elliott se torna um dos maiores acionistas da companhia. A notícia levou as ações da PepsiCo a subir 2,6% no pregão da terça-feira, 2, fechando com alta de 1,1%. Hoje, o papel está caindo quase 2%.

Estratégia da empresa

O fundo Elliott recomenda que a PepsiCo repita a estratégia da Coca-Cola, que em 2017 deixou a operação de engarrafamento nas mãos de franqueados. O movimento fortaleceu a companhia, que hoje é avaliada em quase US$ 300 bilhões, com ações em patamar recorde.

O fundo também defende que a PepsiCo elimine produtos de baixo desempenho e apresente aos investidores planos mais claros de como pretende melhorar resultados.

A companhia, dona de marcas como Gatorade, Lay’s, Doritos e Quaker Oats, respondeu que vai analisar as propostas e destacou confiança em sua estratégia, baseada em investimentos direcionados, mudanças no portfólio e iniciativas de produtividade.

Nos últimos anos, a empresa fez aquisições como a da Poppi, marca de refrigerante probiótico, e da fabricante de tortillas Siete Foods, além de relançar linhas tradicionais como Lay’s e Tostitos sem ingredientes artificiais.

Segundo analistas, a desaceleração da divisão de alimentos na América do Norte preocupa: o crescimento das vendas vem caindo trimestre a trimestre desde o fim de 2022. Estimativas apontam que uma reestruturação de custos poderia gerar economias de quase US$ 800 milhões.