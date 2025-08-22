Fundo bilionário que gere bens para 25% da Suécia é investigado por fraude

Promotores da Suécia arquivaram duas acusações de suborno contra a Alecta, um dos maiores fundos de pensão do país. A decisão consta em documentos oficiais divulgados pela Bloomberg nesta sexta-feira, 22. O Ministério Público informou que não há elementos suficientes para sustentar a continuidade desses pontos da investigação.

O fundo, que administra cerca de US$ 115 bilhões para aproximadamente um quarto da população do país, acumula perdas estimadas em US$ 3,2 bilhões.

Segundo o promotor Johan Lindmark, não foi identificado crime que justificasse a manutenção das duas denúncias específicas.

Investigações

Apesar da retirada parcial das acusações, a Alecta segue sob investigação do Ministério Público sueco e da Autoridade de Supervisão Financeira.

Os prejuízos foram registrados em 2023 após investimentos concentrados em bancos regionais dos Estados Unidos e na empresa imobiliária Heimstaden Bostad AB.

As autoridades destacaram que a apuração ainda está em andamento em outras frentes relacionadas à gestão do fundo.