Fundo bilionário que gere bens para 25% da Suécia é investigado por fraude

Promotores encerram parte do caso de suborno envolvendo a Alecta
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 15h11.
Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h52.
Promotores da Suécia arquivaram duas acusações de suborno contra a Alecta, um dos maiores fundos de pensão do país. A decisão consta em documentos oficiais divulgados pela Bloomberg nesta sexta-feira, 22. O Ministério Público informou que não há elementos suficientes para sustentar a continuidade desses pontos da investigação.
O fundo, que administra cerca de US$ 115 bilhões para aproximadamente um quarto da população do país, acumula perdas estimadas em US$ 3,2 bilhões.
Segundo o promotor Johan Lindmark, não foi identificado crime que justificasse a manutenção das duas denúncias específicas.
Apesar da retirada parcial das acusações, a Alecta segue sob investigação do Ministério Público sueco e da Autoridade de Supervisão Financeira.
Os prejuízos foram registrados em 2023 após investimentos concentrados em bancos regionais dos Estados Unidos e na empresa imobiliária Heimstaden Bostad AB.
As autoridades destacaram que a apuração ainda está em andamento em outras frentes relacionadas à gestão do fundo.