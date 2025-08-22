Invest

Fundo bilionário que gere bens para 25% da Suécia é investigado por fraude

Ministério Público mantém investigação sobre prejuízos de US$ 3,2 bilhões ligados a bancos e imobiliária

Promotores encerram parte do caso de suborno envolvendo a Alecta (foto/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 15h11.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 15h52.

Promotores da Suécia arquivaram duas acusações de suborno contra a Alecta, um dos maiores fundos de pensão do país. A decisão consta em documentos oficiais divulgados pela Bloomberg nesta sexta-feira, 22. O Ministério Público informou que não há elementos suficientes para sustentar a continuidade desses pontos da investigação.

O fundo, que administra cerca de US$ 115 bilhões para aproximadamente um quarto da população do país, acumula perdas estimadas em US$ 3,2 bilhões.

Segundo o promotor Johan Lindmark, não foi identificado crime que justificasse a manutenção das duas denúncias específicas.

Investigações

Apesar da retirada parcial das acusações, a Alecta segue sob investigação do Ministério Público sueco e da Autoridade de Supervisão Financeira.

Os prejuízos foram registrados em 2023 após investimentos concentrados em bancos regionais dos Estados Unidos e na empresa imobiliária Heimstaden Bostad AB.

As autoridades destacaram que a apuração ainda está em andamento em outras frentes relacionadas à gestão do fundo.

