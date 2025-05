Fundador vai vender mais de US$ 800 milhões em ações da Nvidia

O presidente e CEO da Nvidia, Jansen Huang, planeja vender mais de US$ 800 milhões em ações ao longo de 2025. O plano buscar cumprir as condições da Regra 10b5-1 da Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, que pede um programação específica para que pessoas com informações privilegiadas possam negociar ações.

O plano foi adotado no dia 20 de março e, segundo balanço divulgado na quarta-feira, 29, Huang planeja a venda de um total de 6 milhões de ações ordinárias até dia 31 de dezembro.

Trata-se do mesmo número de ações vendidas no último plano, de junho a setembro de 2024, quando foi arrecadado um total de US$ 713 milhões com um preço médio de venda de US$ 118,83 por ação.

Devido à alta do preço das ações da Nvidia, Huang deve arrecadar um valor maior ainda este ano. Com base no preço de fechamento de quarta-feira de US$ 134,81, as ações cobertas pelo plano estão avaliadas em US$ 809 milhões.

Balanço da Nvidia

A Nvidia divulgou um balanço positivo de seu primeiro trimestre fiscal.

As vendas da importante divisão de data centers da empresa (incluindo chips de IA) cresceram 73%, para US$ 39,1 bilhões, na comparação anual. O setor representou 88% das vendas da empresa no trimestre.

A receita geral cresceu 69% no trimestre. As ações sobem 3% no pregão de hoje.

A Nvidia afirmou que espera US$ 45 bilhões em vendas no trimestre atual, ante estimativas da LSEG de US$ 45,9 bilhões.

O lucro líquido aumentou 26%, para US$ 18,8 bilhões, ou 76 centavos por ação, ante US$ 14,9 bilhões, ou 60 centavos por ação, no ano anterior.