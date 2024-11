Funcionário esconde R$ 750 milhões em despesas e provoca crise em gigante do varejo

O balanço da Macy's, aguardado para esta terça-feira, 26, vai atrasar. Nesta segunda, a empresa divulgou apenas os resultados preliminares do terceiro trimestre, dizendo que adiaria a divulgação completa dos lucros para 11 de dezembro para concluir uma investigação de um problema contábil.

Na declaração, a empresa disse que as vendas no período caíram 2,4%, para US$ 4,74 bilhões. As vendas comparáveis ​​de seus negócios próprios e licenciados, além de seu mercado online, caíram 1,3%.

O atraso na divulgação se deve a um “um problema relacionado a despesas de entrega em uma de suas contas de provisão” enquanto seus resultados trimestrais eram preparados. Acontece que, depois de uma investigação independente, a empresa descobriu que um funcionário fez lançamentos incorretos para ocultar cerca de US$ 132 milhões a US$ 154 milhões (em torno de R$ 750 milhões) em despesas de entrega do quarto trimestre de 2021 até o terceiro trimestre fiscal deste ano. A Macy's disse que teve cerca de US$ 4,36 bilhões em despesas de entrega durante esse período.

Loja de departamento Macy'sem Nova York (Leandro Fonseca/Exame)

A varejista disse ainda que o ocorrido não afetou na gestão de caixa e pagamentos a fornecedores e que o funcionário não trabalha mais na empresa.

"Não há indicação de que os lançamentos contábeis incorretos tenham tido qualquer impacto nas atividades de gestão de caixa da empresa ou nos pagamentos a fornecedores. O indivíduo que se envolveu nessa conduta não é mais empregado pela empresa. A investigação não identificou o envolvimento de nenhum outro funcionário", disse a empresa em comunicado à imprensa.

Balanço preliminar da Macy's

No comunicado, Tony Spring, presidente e CEO da Macy's, elogiou o progresso nos esforços para fechar lojas homônimas em dificuldades e voltar a crescer. A empresa vem intensificando os esforços de pessoal e de marca em 50 de suas lojas, com plano para abrir mais lojas da Bloomingdale’s e da Bluemercury.

No período de três meses, a empresa disse que as vendas comparáveis ​​nas primeiras 50 lojas Macy’s a receber investimento adicional aumentaram 1,9% ano a ano. Isso marcou o terceiro trimestre consecutivo de crescimento nessas lojas.

A Macy’s anunciou em fevereiro que a empresa fecharia cerca de 150 — ou quase um terço — de suas lojas homônimas e investiria nas cerca de 350 lojas que restam. Ela planeja fechar as lojas até o início de 2027.