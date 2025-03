Funcionário da Berkshire vence bolão de Buffett pela 1ª vez em quase 10 anos e fatura US$ 1 milhão

Pela primeira vez desde o início da competição em 2016, um funcionário da Berkshire Hathaway levou para casa o prêmio de US$ 1 milhão oferecido por Warren Buffett na tradicional disputa de brackets do torneio de basquete universitário dos Estados Unidos, o March Madness.

O vencedor, que permanece anônimo, trabalha na empresa de treinamento de aviação FlightSafety International, subsidiária da holding de Buffett. O funcionário acertou 31 dos 32 jogos da primeira rodada do torneio masculino da NCAA, atingindo a meta estipulada para a edição de 2025 e faturando o prêmio principal.

O bolão interno é promovido anualmente por Buffett e estava sem ganhador há quase dez anos. O bilionário — torcedor declarado da universidade de Creighton — já havia alterado as regras algumas vezes para aumentar as chances de alguém vencer.

No início, o prêmio de US$ 1 milhão seria entregue a quem acertasse todos os classificados ao Sweet 16, etapa com os 16 melhores times do torneio. Em 2024, os participantes puderam até desconsiderar os resultados dos jogos entre os times cabeças de chave (nº 1 e nº 2), mas ainda assim ninguém venceu.

Nova regra definiu o campeão

Na edição deste ano, a regra mudou novamente: bastava acertar pelo menos 30 dos 32 jogos da primeira rodada para ser elegível ao prêmio. Doze funcionários alcançaram esse feito, mas o desempate levou em conta quem teve a maior sequência de acertos consecutivos antes de errar.

O vencedor em questão previu corretamente 29 partidas seguidas antes de errar a primeira — e acertou 44 de 45 jogos no total. Os outros 11 finalistas não saíram de mãos vazias: cada um receberá um bônus de US$ 100 mil.

Buffett, hoje com 94 anos, já havia declarado que manteria o prêmio enquanto continuasse à frente da Berkshire. Com seu famoso apreço por probabilidades e estatísticas, o bracket challenge se tornou uma tradição aguardada entre os cerca de 360 mil funcionários da empresa.

A chance de prever todos os resultados da primeira fase do March Madness é estimada em uma em 120 bilhões, segundo matemáticos especializados.