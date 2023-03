Frigoríficos sobem na bolsa após caso de 'vaca louca' ser considerado atípico

As ações dos produtores de carne bovina subiram depois que o caso da vaca louca, que interrompeu as exportações para a China, foi confirmado como atípico e sem ameaça aos rebanhos do país.

JBS subiu até 3,8% na sexta-feira na bolsa, enquanto Marfrig avançou 2,6% e Minerva ganhou até 8,4%, liderando os ganhos do Ibovespa. A China responde por cerca de 60% das exportações brasileiras de carne bovina. Os embarques para o país asiático foram paralisados em 22 de fevereiro como parte de um protocolo entre as duas nações.

A Organização Mundial de Saúde Animal confirmou que o episódio no estado do Pará foi atípico, o que significa que ocorreu naturalmente em um animal mais velho e ficou restrito a um único caso, disse o Ministério da Agricultura do Brasil em um comunicado na noite de quinta-feira. Está prevista uma reunião virtual com autoridades chinesas para retomar os embarques para o país asiático, principal mercado da carne bovina brasileira.

Os importadores de carne chineses têm pago um prêmio de 10% para garantir carne bovina de fontes alternativas, como Uruguai e Argentina, de acordo com Marfrig e Minerva, que têm operações nesses países.

Espera-se que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugira mudanças no protocolo da carne quando ele visitar a China no final deste mês. O objetivo seria modificar a exigência de que o Brasil suspenda os embarques imediatamente enquanto qualquer caso de vaca louca estiver sob investigação.

A chamada vaca louca clássica é transmitida através de rações de gado contaminadas com ingredientes como ossos de ruminantes. A prática é muito incomum no Brasil, onde a grande maioria do gado é alimentada a pasto.

Veja também