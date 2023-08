Frente de pagamentos leva lucro da CSU Digital para R$ 20,5 milhões no 2º tri, alta de 15,8%

Em mais um resultado recorde, a CSU Digital (CSUD3), empresa de tecnologia e soluções financeiras, teve um lucro líquido de R$ 20,5 milhões no segundo trimestre, alta anual de 15,8%. O resultado apresentado nesta quarta-feira, 9, foi puxado pela CSU Pays, unidade de negócio focada em meios de pagamento, fidelização e banking as a service (BaaS).

A CSU Pays, que é o negócio original da companhia, cresceu a receita em 5,9% no trimestre, para R$ 83,5 milhões, e aumentou a participação no saldo total da receita de 60% para 65% do resultado.

“Vivemos um período longo de investimentos. Ao longo dos anos, foram R$ 150 milhões investidos em tecnologia principalmente para essa vertical, o que nos tornou a única plataforma do mercado 100% agnóstica. Essa dinâmica faz com que a empresa venha crescendo a receita repetidamente a uma taxa de dois dígitos na base anual”, afirmou Pedro Alvarenga, diretor de relações com investidores, em entrevista à EXAME Invest.

O que segurou a expansão, segundo a CSU, foi um efeito não recorrente de custo na vertical de DX. A unidade que engloba experiência do cliente e middle market está passando por uma reestruturação conforme implementa mais tecnologia. No processo de automação, 1% do quadro de trabalhadores da DX foi demitido no trimestre, aumentando os custos com rescisões que acabaram por impactar o lucro líquido.

A guinada na estratégia de negócio também teve um impacto de receita, que caiu 12% em DX, para R$ 45,8 milhões. Isso porque a diminuição de custos deixou o produto mais barato para o cliente, diminuindo a receita por transação individual. “É uma decisão da companhia: trocamos receita por resultado. Era mais importante ter business saudável”, disse Alvarenga.

CSU Digital em números

A receita total da CSU Digital somou R$ 129,4 milhões nono segundo trimestre, leve queda de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, na sigla em inglês) ajustado alcançou R$ 43,1 milhões, alta anual de 3,2%. Já a margem Ebitda subiu 1,3 ponto percentual (p.p.), para 33,3%.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE), indicador de rentabilidade, ficou em 21%.