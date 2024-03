‘Fraude da década’: ‘Modus operandi’ da FTX dependia de enganar clientes desde o início

Em algum momento entre o colapso da FTX e a condenação de Sam Bankman-Fried por fraude um ano depois, formou-se um consenso sobre o "gênio da criptomoeda": seu cabelo rebelde e encaracolado e seus cochilos no pufe do escritório eram em grande parte só uma forma de exibição. Mas sua corretora, a FTX — usada por milhões de pessoas para comprar e vender moedas digitais — é que era o verdadeiro negócio.

Essa ideia foi reforçada por uma reviravolta na quebra da corretora: quando a FTX faliu, US$ 8 bilhões em fundos de clientes haviam desaparecido, mas os advogados que a administravam agora dizem que esperam recuperar dinheiro suficiente para pagar todos integralmente.

Os aliados de Bankman-Fried usaram isso para sugerir que os fundos dos clientes não foram roubados e redirecionados para pelo menos alguns investimentos bons.

"Não importa o que mais possa ser dito sobre Bankman-Fried, ele era um empresário brilhante", escreveram os professores de direito Ian Ayres e John Donohue em ensaio recente, argumentando que ele estava errado em declarar falência. Seus advogados usaram esse argumento para pedir uma sentença leve. No dia 28 de março, um juiz federal o condenou a 25 anos de prisão.

Apesar da condenação, mercado cripto segue em alta

Enquanto isso, a indústria de criptomoedas age como se nada tivesse dado errado. O preço do Bitcoin está próximo de um recorde; também estão em alta os chamados memecoins, moedas digitais que surgiram a partir de memes da internet e que não tem um negócio real por trás além do engajamento. A maior parte das negociações ainda ocorre em bolsas localizadas em países com regulamentação extra leve.

Os defensores das criptomoedas até transformaram a condenação de Bankman-Fried em algo positivo — junto com a confissão de culpa do ex-chefe da maior bolsa do mundo, Changpeng Zhao, da Binance, por acusações criminais, incluindo lavagem de dinheiro para terroristas.

"Agora temos a oportunidade de começar um novo capítulo", escreveu Brian Armstrong, CEO da Coinbase Global Inc., na rede social X. Em outras palavras: Não se preocupe, é seguro comprar criptomoedas novamente.

Sucesso de Bankman-Fried dependia de enganar clientes desde o início

Mas o caso de Bankman-Fried revelou uma versão do ex-bilionário mais perturbadora — e especialmente preocupante para uma indústria empenhada em varrer todo esse episódio para debaixo do tapete.

De acordo com uma análise do depoimento do julgamento, milhares de páginas de exposições e entrevistas com insiders, o sucesso de Bankman-Fried parecia depender de enganar clientes, investidores e bancos desde o início. A genialidade do ex-bilionário estava em reconhecer que a mania em torno das criptomoedas o permitiria ignorar totalmente as regras.

Imagine a negociação de criptomoedas como um game, coisa que Bankman-Fried certamente o fez. Sua obsessão por jogos era um tema recorrente ao longo do livro mais vendido de Lewis, "Going Infinite: A ascensão e queda de um novo Magnata", e era bem conhecido até mesmo por seus próprios investidores, que o flagraram jogando League of Legends durante uma reunião de apresentação.

Usar o dinheiro dos clientes da FTX era como ligar o modo invencível no videogame. Isso o permitia apostar como se nunca fosse perder e gastar como se nunca fosse à falência. Sua corrida para o status de bilionário foi tão rápida que um blogueiro de tecnologia a comparou a uma corrida rápida no jogo Zelda.

Criação do Alameda Research

A negociação de Bankman-Fried não era tão lucrativa antes que ele encontrasse seu código de trapaça. Lá em 2017, quando ele começou um fundo de hedge chamado Alameda Research, ele dependia de conexões pessoais para financiamento e mesmo assim teve que concordar em pagar taxas de juros punitivas.

Bankman-Fried, então com 25 anos, havia trabalhado na firma de Wall Street Jane Street Capital, mas seu capital vinha principalmente de pessoas que ele conhecia do movimento de altruísmo eficaz, cujos adeptos acreditam que enriquecer rapidamente e doar dinheiro com cuidado poderia ajudar a resolver os males do mundo.

O primeiro grande investidor da Alameda foi um antigo engenheiro do Skype chamado Jaan Tallinn, que cobrou do fundo de hedge uma taxa de juros anual de 43%. Ele e um punhado de outros ricos altruístas eficazes emprestaram à Alameda mais de US$ 100 milhões. Mas em poucos meses, Bankman-Fried sofreu uma série de grandes perdas, e muitos de seus investidores exigiram ser reembolsados.

De alguma forma, ele ainda cultivava uma imagem de sucesso perpétuo e riqueza imensa, muitas vezes com um viés filantrópico. Esta imagem teve o efeito de obscurecer uma verdade essencial sobre seu império: para um negócio que pretendia ser altamente lucrativo, havia pouco dinheiro.

"Isso era algo sobre o qual ele falava muito", disse Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda, em seu depoimento judicial. "Ele dizia que deveríamos estar tentando muito encontrar novas fontes de dinheiro." Ellison se declarou culpada pelo papel que desempenhou em fraudar clientes.

Até Ellison testemunhar, a história oficial de Bankman-Fried sobre a fundação da FTX basicamente permaneceu incontestada: ele começou a empresa em 2019 porque a Alameda estava fazendo muita negociação de criptomoedas, e ele achava que poderia construir uma bolsa melhor.

Saldo do fundo de hedge tinha números aleatórios

Ele apresentou a FTX aos clientes como um lugar seguro para comprar, vender e armazenar suas moedas digitais. Ellison ofereceu uma explicação alternativa: "Ele disse que a FTX seria uma boa fonte de capital", disse ela em tribunal. A implicação era que Bankman-Fried começou a corretora como um meio de financiar investimentos de alto risco para a Alameda. Isso foi o oposto do que ele disse aos clientes.

O depoimento dos ex-funcionários de Bankman-Fried, assim como o código do site da FTX apresentado como prova no julgamento, mostrou que sua apresentação era vazia. Por exemplo, o saldo total de um "fundo de seguro" listado no site da FTX para tranquilizar os clientes era na verdade feito usando um gerador de números aleatórios.

E apenas alguns meses após a abertura da bolsa, a FTX criou uma porta dos fundos para a Alameda, um mecanismo dentro do código da FTX conhecido internamente como "permitir negativo". Isso substituía os controles internos da FTX, tornando possível para a Alameda pegar emprestado quantias quase ilimitadas dos clientes da corretora.

Também facilitou considerando que, para depositar dinheiro na FTX, os clientes tinham que enviá-lo para a Alameda. Eles foram levados a acreditar que os fundos seriam repassados e mantidos em seu nome. Em muitos casos, no entanto, a Alameda simplesmente gastava o dinheiro.

Ex-bilionário alega que gasto não foi intencional

Bankman-Fried reconheceu a maior parte disso no julgamento, mas disse que nada disso foi malicioso. Seus ex-funcionários no tribunal, no entanto, sugeriram que ele sabia que a empresa estava com pouco dinheiro e tentou escondê-lo.

O cofundador da FTX, Gary Wang, testemunhou que, no final de 2019, ouviu seu chefe dizer a um trader da Alameda que estava tudo bem o fundo pegar dinheiro emprestado dos clientes da FTX porque a bolsa havia ganhado mais do que o suficiente em taxas de negociação para cobrir os investimentos.

Alguns meses depois, disse Wang, ele descobriu que a Alameda já havia ultrapassado essa diretriz, já questionável. A verdade era óbvia para ele: "A Alameda estava pegando o dinheiro dos clientes", testemunhou Wang.

Todas as evidências deixam claro que a FTX não era uma boa empresa e administrada por um cara ruim. Era um negócio que era corrupto desde o primeiro dia. Isso é um problema para todo o mercado de criptomoedas. Seus defensores apresentam os produtos como uma alternativa a um sistema financeiro convencional que, segundo eles, é manipulado contra pessoas comuns. Mas as condições que permitiram a Bankman-Fried manipular os mercados na FTX permanecem inalteradas.

Essas condições podem até piorar: em um ambiente político contencioso, os defensores das criptomoedas estão gastando generosamente para influenciar legisladores e tentar suavizar regulamentações, ao mesmo tempo que promovem tokens digitais como uma escolha sensata para investidores iniciantes. O que é basicamente o que Bankman-Fried fez para maximizar sua fraude.

Não foi difícil para Bankman-Fried, armado com o código de trapaça do dinheiro ilimitado dos clientes, fazer a FTX parecer mais bem-sucedida do que realmente era.

A empresa gastou famosamente centenas de milhões de dólares em imóveis de luxo nas Bahamas e fez investimentos impressionantes em empresas de criptomoedas — incluindo US$ 50 milhões em uma startup que vende cópias digitais de macacos de desenho animado, US$ 45 milhões na empresa de investimentos administrada pelo ex-porta-voz da Casa Branca de Trump Anthony Scaramucci e US$ 400 milhões em uma tentativa de resgate de uma empresa de empréstimos de criptomoedas falida.

Perda de US$ 1 bilhão

Bankman-Fried também gastou generosamente em doações para políticos e endossos de celebridades. E o código de trapaça permitiu que a FTX encobrisse perdas que teriam afundado um negócio normal. De acordo com Wang, a FTX perdeu cerca de US$ 1 bilhão em um incidente de 2021, quando um trader explorou uma falha em seu software usando um token de negociação escassa chamado MobileCoin.

A perda teria apagado toda a receita gerada pela bolsa desde o início, de acordo com números internos apresentados como prova em tribunal, e poderia ter levado uma versão da FTX que não estava trapaceando diretamente à falência. Em vez disso, Bankman-Fried instruiu os funcionários a contabilizar a perda como sendo da Alameda.

No julgamento, Wang lembrou a explicação de Bankman-Fried: "Ele disse que os balanços da FTX são mais públicos do que os da Alameda."

Em uma entrevista com o colunista da Bloomberg Opinion, Matt Levine, vários meses após o incidente do MobileCoin, Bankman-Fried gabou-se de que a gestão de riscos da empresa era tão boa que "nunca tivemos um dia, eu acho, em que perdemos mais dinheiro em blowouts do que em taxas de negociação." Isso era uma mentira.

Perdas de recursos foram omitidas a investidores de risco

Na mesma época, Bankman-Fried estava negociando com capitalistas de risco para levantar dinheiro para a FTX. Ele enviou a eles relatórios que omitiam a grande perda.

"Parabéns pelo desempenho incrível da bolsa", escreveu Zack Rosen, da Ribbit Capital, em resposta à apresentação de Bankman-Fried. Em julho de 2021, a FTX levantou US$ 900 milhões. Um ex-funcionário envolvido no investimento, que pediu para não ser identificado por causa das litigações em curso da empresa, diz que o acordo nunca teria sido fechado se Bankman-Fried não tivesse encoberto a perda.

Mesmo com o influxo de capital de risco, a Alameda pegou mais e mais emprestado da FTX. Um dos grandes custos foi comprar um investimento que a Binance havia feito na FTX para que Bankman-Fried pudesse desvincular sua empresa de um concorrente. "Na verdade, não temos dinheiro para isso", Ellison testemunhou que disse a Bankman-Fried.

"Tudo bem", respondeu Bankman-Fried, segundo Ellison. "Temos que fazer isso." Ellison testemunhou que eles usaram mais US$ 1 bilhão de depósitos de clientes da FTX para fechar o acordo com a Binance.

Mais tarde naquele ano, à medida que os mercados de criptomoedas explodiam, a Alameda pegou emprestado ainda mais para fazer grandes apostas em moedas digitais recém-criadas conhecidas dentro do setor como "shitcoins".

'Despesa' de US$ 150 milhões

Como Ellison colocou em um post no Twitter, "descubra quando o mercado vai subir e se posicione muito antes disso." A Alameda também estava investindo na chamada agricultura de rendimento, que na prática muitas vezes se resumia a emprestar dinheiro para esquemas de pirâmide e esperar sair antes que eles entrassem em colapso.

Havia também uma despesa de US$ 150 milhões que Ellison listou como "a coisa" em um relatório que ela preparou. A coisa, alegaram os promotores, era "uma das maiores subornos estrangeiros já pagos por uma pessoa dos EUA", neste caso a autoridades do governo chinês.

Em meados de 2021, antes que o frenesi de gastos de Bankman-Fried realmente começasse, Ellison o alertou de que as dívidas da Alameda estavam parecendo arriscadas. Bankman-Fried pediu a ela que investisse mais US$ 3 bilhões em capital de risco, mesmo que a Alameda já tivesse se apropriado de pelo menos US$ 2 bilhões dos clientes da FTX e pegado emprestado US$ 9 bilhões de outras empresas de empréstimos.

O maior ativo do fundo de hedge era um grande montante de criptomoedas que Bankman-Fried havia criado ou estava intimamente associado. Ellison calculou que sem essas chamadas moedas Sam, a FTX devia quase US$ 3 bilhões a mais do que tinha. Ela testemunhou dizendo a Bankman-Fried que se fizessem os investimentos, e o mercado entrasse em colapso e as empresas de empréstimos pedissem seu dinheiro de volta, a Alameda quebraria e a FTX fracassaria.

O que aconteceu em seguida foi isso: eles fizeram os investimentos, o mercado entrou em colapso, a Alameda quebrou e a FTX fracassou. Logo, a polícia das Bahamas estava batendo na porta do apartamento de US$ 30 milhões de Bankman-Fried.

Depois que a FTX pediu falência, Bankman-Fried não sabia o que fazer. Ele escreveu uma lista de estratégias potenciais, incluindo: "Arquivar o documento com problemas sobre o processo do Capítulo 11" (Opção 1); "ir ao Tucker Carlson" e "sair contra a agenda woke" (Opção 3); "Fazer com que Michael Lewis me entreviste" (Opção 11); "honestidade radical" (Opção 15). No final, ele optou por uma versão da Opção 1, culpando os advogados da falência, e da Opção 11, encontrando um jornalista simpático. Ele não tentou a Opção 15.

Ex-bilionário alega 'descuidos'

Bankman-Fried primeiro disse que perdeu o dinheiro por uma série de erros descuidados. Ele afirmou que não estava prestando atenção aos sinais de alerta porque parecia ter "dinheiro infinito". "Eu estraguei", escreveu no Twitter e em um depoimento que planejava entregar ao Congresso. Então, em entrevistas e postagens nas redes sociais, ele reclamou que havia sido vitimado por advogados "fortões" que o haviam manipulado a pedir falência, o que chamou de "talvez meu maior erro".

Em uma série de ensaios não publicados intitulados "Inception", em referência ao filme de Christopher Nolan, ele até argumentou que a Sullivan & Cromwell, o escritório de advocacia encarregado da falência da FTX, havia fabricado a narrativa de que ele havia roubado fundos de clientes.

Esse argumento encontrou uma audiência disposta entre algumas vítimas da FTX ansiosas para culpar alguém pelo que aconteceu, além de ajudar a impulsionar uma ação coletiva e ser apresentado no livro de Lewis como uma explicação plausível para o que deu errado na FTX.

A Sullivan & Cromwell receberá centenas de milhões de dólares por seu trabalho na falência, um valor que críticos sugeriram ser excessivo. Por outro lado, essas taxas estão começando a parecer dinheiro bem gasto, já que os advogados da falência da FTX disseram em janeiro que esperam recuperar montante suficiente para pagar os clientes integralmente.

Os advogados de Bankman-Fried aproveitaram esse anúncio para oferecer uma narrativa contrafactual audaciosa que esperavam que lhe desse uma sentença mais indulgente.

"A verdade é que nunca houve perdas", escreveu Marc Mukasey, advogado de Bankman-Fried, em uma declaração a ser entregue ao juiz. "Os clientes da FTX não têm absolutamente nada do que se queixar e, de fato, seriam muito melhores se os réus não tivessem se declarado em falência."

Mas os advogados de Bankman-Fried enfrentaram o desafio de reconciliar essa narrativa com as milhares de páginas de exposições que explicavam o contrário.

Eles também tinham que lidar com o fato de que a FTX nem sequer era sua primeira empresa de criptomoeda; uma versão anterior chamada LedgerX foi fechada pelo governo dos EUA em 2019 por infrações regulatórias e de segurança. Mukasey contou a história de LedgerX como se Bankman-Fried tivesse sido um executivo júnior na empresa e não seu co-fundador e CEO.

Bankman-Fried também teria que responder por uma alegação extremamente desagradável. No depoimento de julgamento de Ellison, o ex-CEO da Alameda, que se declarou culpada por sua conduta na empresa, testemunhou que Bankman-Fried a havia assediado sexualmente e intimidado a obedecer. Bankman-Fried negou as alegações.

Os advogados de Bankman-Fried argumentaram que a natureza de alto risco dos investimentos de seu cliente deveria ser levada em consideração na sentença. Eles sugeriram que o que ele fez não foi diferente de um investimento de fundo de hedge tradicional que dá errado. Mas o juiz Robert Scola Jr. rejeitou essa linha de argumentação em sua sentença de 25 anos. "As pessoas em Wall Street arriscam dinheiro dos outros todos os dias, mas isso não lhes dá o direito de cruzar a linha", disse ele.

Sentença foi vitória para promotores

E então, em 28 de março, Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão. "Acho que você é um narcisista", disse Scola a ele. "Você acha que é esperto, mas é um impostor."

A sentença foi uma vitória para os promotores, que pediram ao juiz para punir Bankman-Fried de acordo com as diretrizes federais, que recomendam 20 anos a prisão perpétua. "É claro que o réu não estava apenas trapaceando, ele estava mentindo", escreveram os promotores em uma declaração ao juiz.

A sentença foi uma vitória também para um conjunto diversificado de investidores, funcionários e reguladores que, em diferentes momentos, duvidaram da honestidade de Bankman-Fried e tentaram responsabilizá-lo por suas ações. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) processou a FTX por não ter registrado como uma bolsa de valores; em janeiro, uma juíza federal de Nova York multou a empresa em US$ 100 milhões.

Em outubro, a SEC processou Bankman-Fried por tentar corromper um regulador em busca de um acordo. Em março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities disse que ele estava tentando manipular os mercados de futuros de Bitcoin. Os reguladores de valores mobiliários de Hong Kong o proibiram de operar na cidade e multaram a FTX em US$ 3 milhões.

Mas a maior vitória veio de um lugar que poucos previram: a Sullivan & Cromwell. A prática de falência do escritório é um dos seus negócios menos prestigiados, mas este caso parece estar mudando isso. Os advogados disseram em janeiro que esperam recuperar dinheiro suficiente para pagar todos os clientes da FTX integralmente.

E, no final, Bankman-Fried teve uma última vitória. Na verdade, ele teve várias. Seu encontro com Lewis, o autor do livro de maior venda sobre sua carreira, rendeu-lhe uma bela propaganda que ele poderá usar para manter sua marca viva enquanto estiver na prisão.

Seu julgamento foi o primeiro grande teste de fraude em criptomoedas e servirá como um precedente para os próximos. Seus investidores provavelmente não receberão de volta tudo o que perderam, mas recuperarão mais do que poderiam ter esperado no final do ano passado.

E, é claro, Bankman-Fried ganhou tempo. Se a promessa dos advogados da falência se concretizar, ele sairá da prisão com dezenas de milhões de dólares esperando por ele.