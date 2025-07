Fras-le (FRAS3) aprova follow-on para levantar R$248 milhões

A Randoncorp (RAPT3; RAPT4) informou que sua controlada, a Fras-le (FRAS3), estabeleceu o preço de R$ 24 por ação para a oferta pública primária e secundária de ações, visando um aumento de capital de R$ 247,6 milhões. A oferta foi definida com base no procedimento de bookbuilding (processo que determina o preço de um ativo em uma oferta), realizado junto a investidores profissionais.

De acordo com o comunicado divulgado nesta quinta-feira, 11, a Fras-le anunciou que o aumento de capital será concretizado com a emissão de 10.318.748 novas ações ordinárias, elevando o capital social da empresa para R$ 1.477.049.953,32. Com isso, o total de ações da companhia passará para 280.335.091 milhões.

A fabricante de peças também comunicou que as ações começarão a ser negociadas na B3 a partir de 14 de julho de 2025, com a liquidação financeira e física ocorrendo no dia seguinte, 15 de julho de 2025.