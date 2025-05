Foxconn, que monta o iPhone, reduz perspectiva de crescimento por tarifas nos EUA

A Foxconn, maior fabricante mundial de eletrônicos sob contrato, reduziu suas previsões para o ano depois de enfrentar incertezas sobre as tarifas dos Estados Unidos, embora tenha registrado uma perspectiva otimista em relação à crescente demanda por servidores de inteligência artificial (IA).

Em uma teleconferência sobre os resultados financeiros, o presidente da Foxconn, Young Liu, afirmou que as tarifas dos Estados Unidos trariam novos desafios para a companhia.

A empresa, que é responsável pela montagem do iPhone da Apple e também fabrica servidores de IA para a Nvidia, tem forte presença em países como China e México.

"Nos últimos meses, as mudanças rápidas nas políticas tarifárias dos EUA afetaram consideravelmente a cadeia de suprimentos global. Com as flutuações recentes nas taxas de câmbio, estamos adotando uma perspectiva mais cautelosa para o futuro próximo", disse Liu.

As ações da Foxconn caíram 11,4% este ano devido às preocupações com as políticas comerciais dos EUA, uma queda mais acentuada do que o declínio de 5,4% do índice geral de Taiwan.

A maioria dos iPhones produzidos pela Foxconn para a Apple é montada na China. A empresa também investe em uma grande fábrica no México, outro alvo das tarifas do governo de Donald Trump, com foco na produção de servidores de IA para a Nvidia.

Apesar de um acordo temporário entre Washington e Pequim para reduzir as tarifas por pelo menos 90 dias, o alívio gerado pela trégua foi moderado, já que a ausência de um pacto comercial definitivo mantém o risco de novas tarifas e pressões sobre a economia global.

Balanço do 1º trimestre

Apesar da cautela com as tarifas, a Foxconn registrou um lucro líquido de T$42,12 bilhões (US$ 1,39 bilhão) no primeiro trimestre de 2025, um aumento impressionante de 91% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho superou as estimativas dos analistas, que previam um lucro de T$37,8 bilhões.

A receita da companhia no primeiro trimestre também superou as expectativas, com um crescimento de 24,2%, atingindo um recorde histórico para o período, impulsionado pela forte demanda por servidores de IA.

Além disso, a Foxconn tem ampliado sua atuação no setor de veículos elétricos, que considera um importante motor de crescimento futuro.

Sua subsidiária, Foxtron Vehicle Technologies, firmou na semana passada um memorando de entendimento com a montadora japonesa Mitsubishi Motors para o fornecimento de um modelo de veículo elétrico.

Liu mencionou que as negociações com fabricantes de automóveis japoneses estavam avançando, mas não anunciou novas parcerias.