Ford tem lucro líquido de US$ 667 milhões no 2º trimestre de 2022

A Ford registrou lucro líquido de US$ 667 milhões no segundo trimestre de 2022, maior que os US$ 561 milhões em igual intervalo do ano anterior. O lucro por ação diluído ficou em US$ 0,68, ante expectativa de US$ 0,45 dos analistas consultados pelo FactSet.

A receita da empresa ficou em US$ 40,2 bilhões no segundo trimestre de 2022, avanço ante os US$ 26,8 bilhões do mesmo período de 2021.

Em seu comunicado, a empresa diz que "a popularidade da melhor linha de produtos da Ford - incluindo seus veículos elétricos altamente conceituados - dirigiu um sólido desempenho operacional no segundo trimestre de 2022". Após o balanço, a ação da empresa recuava 6,29% no after hours em Nova York, às 17h35 (de Brasília).

