Follow-on da Smart Fit (SMTF3): Pátria vende R$ 590 milhões em ações

A gestora Pátria reduziu sua participação na Smart Fit em follow-on de distribuição exclusivamente secundária, sem o aumento de capital da companhia. Foram vendidas 32.602.252 ações a R$ 18,15, movimentando R$ 591,73 milhões. O preço por ação saiu com desconto de 1,47% em relação à cotação da véspera, quando os papéis fecharam a R$ 18,42.

Maiores acionistas da Smart Fit

Com a venda de participação a Pátria passa a deter 32,72% do capital da SmartFit ante a participação anterior de cerca de 38,70%. A gestora ainda é a maior acionista da empresa. O Fundo de Pensão do Canadá tem 12,1% de negócio e a família Corona, 13,9%. A rede de academias tem R$ 10,8 bilhões em valor de mercado.

Resultado forte e alta na bolsa

A redução da fatia da Pátria na Smat Fit ocorre após forte valorização das ações da empresa na bolsa. Com resultados acima do esperado, os papéis da rede de academias acumulam mais de 40% de alta no ano.

No primeiro trimestre, a Smat Fit teve lucro líquido de R$ 105 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 75 milhões no mesmo período do ano passado.

O Ebitda teve alta de 357% para R$ 304 milhões e a receita líquida, de 58% para R$ 982 milhões. Em relatório, o Santander afirmou que os níveis de receitas e lucratividade saíram acima das expectativas de seus analistas, servindo de suporte para a classificação "outperform" para a ação da SmartFit.