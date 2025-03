Follow-on da Caixa Seguridade é precificado em R$14,75 por ação e movimenta R$ 1,22 bi

A Caixa Seguridade concluiu sua oferta secundária de ações, movimentando R$ 1,22 bilhão. A Caixa Econômica Federal, acionista vendedora, precificou os papéis em R$ 14,75, um desconto de 5,5% em relação ao fechamento anterior.

No total, foram vendidas 82,38 milhões de ações ordinárias. A operação foi coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e UBS BB.

O follow-on da Caixa Seguridade foi a primeira oferta de ações no Brasil desde outubro de 2024, quando a Eneva captou R$ 3,2 bilhões em uma oferta primária.

No começo de fevereiro, a empresa divulgou que sua controladora estava se preparando para uma oferta pública secundária de ações com objetivo atender ao percentual mínimo de ações em circulação exigido pelo Novo Mercado, segmento de governança da B3.

A possibilidade de venda de ações já havia sido comunicada em fatos relevantes anteriores, publicados em março, outubro e dezembro de 2024.

A listagem da Caixa Seguridade no Novo Mercado ocorreu em 2021, com a venda de 17,25% do capital da empresa em uma oferta inicial que movimentou R$ 5 bilhões. Desde então, a participação da Caixa na seguradora vem sendo gradualmente ajustada para atender às exigências da B3.