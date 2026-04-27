Focus no Brasil, desemprego no Japão e balanço da Gerdau: o que move os mercados

Embora sem indicadores considerados de primeira linha, a agenda global desta segunda-feira, 27, é relativamente movimentada e deve ajudar a calibrar expectativas sobre atividade, crédito e política monetária.

No Brasil, às 08h30 haverá a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central, que reúne as expectativas do mercado para inflação, juros e crescimento. O relatório é acompanhado de perto por oferecer sinais sobre o posicionamento dos economistas em relação à trajetória da política monetária.

No mesmo horário, saem os dados de empréstimos bancários de março, que funcionam como termômetro do crédito e da demanda na economia doméstica — variável-chave para avaliar o fôlego da atividade em um ambiente de juros ainda elevados. Em fevereiro, o indicador registrou alta de 0,4%.

Nos Estados Unidos, o destaque é o índice de atividade do Federal Reserve (Fed) Bank of Dallas, às 11h30, que oferece uma leitura regional da indústria do país. Embora não seja o indicador mais abrangente, ele ajuda a compor o quadro da atividade econômica norte-americana.

Ao longo do dia, a partir das 12h30, também ocorrem leilões de títulos do Tesouro dos EUA, incluindo papéis de curto e médio prazo, que são relevantes para avaliar a demanda por ativos seguros e as expectativas para juros.

Na Ásia, o principal foco está no Japão, que divulgou uma bateria de indicadores antecedentes e coincidentes de fevereiro. Esses dados funcionam como sinalizadores do ritmo da atividade no curto prazo e podem influenciar as apostas para os próximos passos do Banco do Japão, que publica sua decisão de política monetária ao fim do dia, às 23h30.

Investidores devem ficar atentos a eventuais ajustes na comunicação da autoridade japonesa, especialmente após um período de mudanças graduais em sua postura.

Balanços corporativos

No Japão, empresas como Hitachi e Nitto Denko devem trazer leituras sobre a demanda por tecnologia, componentes industriais e saúde, com investidores atentos à evolução de receitas por segmento, margens e eventuais revisões de estimativas.

Nos Estados Unidos, os resultados de Verizon (VZ), Cadence Design Systems (CDNS), Domino's Pizza (DPZ) e Ventas (VTR) estarão no radar, com foco em crescimento de receita, controle de custos, geração de caixa e sinais sobre demanda nos próximos trimestres. Também será importante monitorar possíveis ajustes nas projeções para 2026, que podem influenciar as expectativas de juros e atividade.

Já no Brasil, balanços de Assaí Atacadista (ASSAI3), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) funcionam como termômetro da economia doméstica.

Investidores devem acompanhar de perto indicadores como volumes vendidos, dinâmica de preços, custos e nível de investimentos, que ajudam a calibrar a leitura sobre a força da demanda doméstica e a sensibilidade das empresas ao ciclo de commodities e ao cenário de juros.