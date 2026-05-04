Focus, indústria nos EUA e confiança na Europa: o que move os mercados

O primeiro dia útil do mês tende ser marcado por menor liquidez nos mercados globais. Praças importantes como China, Japão e Reino Unido permanecem fechadas por feriados, o que tende a reduzir o volume de negócios e pode amplificar movimentos pontuais ao longo do dia.

Brasil: Focus e atividade industrial

No Brasil, os investidores começam o dia atentos ao Boletim Focus, divulgado às 08h25 pelo Banco Central (BC), que pode trazer revisões nas projeções de inflação, juros e crescimento.

Mais tarde, às 10h, o PMI Industrial da S&P Global fornece um termômetro relevante da atividade manufatureira, em meio às discussões sobre o rumo da política monetária. Na última leitura, o índice marcou 49,0 pontos.

Estados Unidos: indústria e crédito no radar

Nos Estados Unidos, a partir das 11h, o foco recai sobre os dados de atividade industrial de março, incluindo encomendas à indústria e pedidos de bens duráveis — indicadores importantes para avaliar o ritmo da economia no fim do primeiro trimestre.

A expectativa é de melhora na margem: os pedidos de bens duráveis excluindo defesa devem sair de -1,1% para -0,3% na comparação mensal, enquanto o núcleo excluindo transporte havia registrado alta de 0,9% na leitura anterior.

Ao longo do dia, também ganham destaque os leilões de títulos de curto prazo, às 12h30, a pesquisa de crédito do Federal Reserve junto aos principais bancos, às 15h, e os dados de vendas totais de veículos de abril, divulgados no mesmo horário, após registrarem 16,3 milhões na leitura anterior.

A pesquisa do Fed, em especial, pode trazer sinais relevantes sobre as condições de crédito e o apetite por risco no sistema financeiro.

Europa: termômetro da indústria e confiança

Na Europa, a partir das 04h, o foco se concentra nos PMIs industriais de abril, com leituras para Espanha, Itália, França, Alemanha e a Zona do Euro.

Na divulgação anterior, os índices marcaram 48,7 na Espanha, 51,3 na Itália, 52,8 na França e 52,2 na Alemanha, com projeção de leve desaceleração para 51,2; enquanto o indicador do bloco ficou em 51,6, com expectativa de avanço para 52,2.

Os dados oferecem uma fotografia atualizada do ritmo da atividade no bloco. Já a confiança do investidor Sentix de maio ajuda a medir o humor do mercado em relação à economia europeia. Na última leitura, o índice registrou queda de 19,2 pontos, refletindo um sentimento ainda negativo na região.

Balanços corporativos

A agenda de mercados será movimentada nesta segunda com a divulgação de resultados corporativos no Brasil e no exterior. Por aqui, o destaque fica para os balanços de BB Seguridade (BBSE3), Marcopolo (POMO4), e Odontoprev, via Bradsaúde.

Lá fora, o mercado acompanhará de perto os números trimestrais da Palantir (PLTR) e da ON Semiconductor (ON), ambos após o fechamento dos mercados, além de Paramount Skydance (PSKY) e Pinterest (PINS).