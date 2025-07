Fleury (FLRY3) chega a subir 16% na bolsa com notícia de possível fusão com Rede D'Or (RDOR3)

As ações do Fleury (FLRY3) disparam na bolsa após o rumor de que a empresa estaria em vias de ser adquirida pelo gigante hospitalar Rede D'Or (RDOR3). Na primeira hora de negociações do pregão, o papel chegou a subir mais de 16%, liderando com folga os ganhos do Ibovespa, que tem uma manhã de segunda-feira positiva após acumular saldo negativo na semana passada. À 10h43 (horário de Brasília), FLRY suboa 14,41%, a R$ 14,45. A ação da Rede D'Or, por sua vez, tinha ganhos moderados, subindo 0,33%, a R$ 33.

Circulou na mídia a notícia de que a Rede D’Or São Luiz (RDOR3) está preparando uma oferta para incorporar o Grupo Fleury (FLRY3). Ambas as companhias disseram, por meio de fato relevante, que não há nenhum acordo firmado. A notícia foi dada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo Brazil Journal.

Ainda que tenham negado a existência de um acordo, as empresas disseram estar sempre avaliando oportunidades. Em fato relevante, a Rede D'or afirmou “permanentemente avaliando oportunidades de expansão de suas linhas de negócio, inclusive por meio da aquisição de participações ou combinação de negócios com outras empresas do setor”.

Já o Fleury disse que “analisa constantemente as condições do mercado, buscando manter-se permanentemente em condições de beneficiar-se de eventuais oportunidades de mercado compatíveis com esses planos e objetivos estratégicos.”

Segundo a reportagem do Brazil Journal, as conversas entre a família Moll e o Bradesco, principal acionista do Fleury, começaram há pouco mais de três meses e as tratativas avançaram pouco até agora. A transação, ainda de acordo com o veículo, ocorreria por meio de uma oferta em dinheiro, mas também deveria contemplar pagamento em ações, para permitir que os acionistas que assim desejarem permaneçam na companhia.

A Rede D’Or estaria sendo assessorada pelo JP Morgan e o Morgan Stanley estaria trabalhando com o Fleury.