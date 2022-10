Fleury compra grupo de laboratórios em MG

O Grupo Fleury (FLRY3), de medicina diagnóstica, foi mais uma vez às compras e, agora, levou o laboratório mineiro Méthodos, por R$ 27,4 milhões, marcando sua entrada no mercado de Minas Gerais.

A rede de serviços diagnósticos por análises clínicas tem 26 unidades em 15 cidades do sul de Minas Gerais e atingiu receita bruta de R$ 51,7 milhões em 2021, de acordo com o Fleury.

É o mais recente anúncio de aquisição do Fleury, cujo processo de fusão com o também mineiro Hermes Pardini está sob análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Juntas, as duas empresas representariam 16% do mercado.

Na semana passada, o Fleury anunciou a compra por R$ 21 milhões da rede Retina Clinic, que oferece serviços de medicina oftalmológica. A receita da empresa adquirida foi de R$ 23,4 milhões no ano passado.

As ações do Fleury acompanharam o bom humor do mercado e fecharam em alta de 4,98%, negociadas a R$ 18,56.