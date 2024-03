Fintech que aproxima a Faria Lima do Agro, TerraMagna quer chegar a R$ 2 bi em crédito em 2024

A TerraMagna, uma das principais fintechs ligadas ao agronegócio, mantém sua trajetória de crescimento mesmo em um mercado receoso com a concessão de crédito para o agro. A empresa fechou 2023 com R$ 1,5 bilhão em crédito concedido a distribuidores de insumos -- aumento de 30% em relação a 2022 -- e quer levar essa cifra para R$ 2 bilhões em 2024. Hoje, a empresa tem um dos maiores Fiagro FIDC do mercado, com patrimônio líquido de R$ 625 milhões.

O volume de crédito concedido não é exatamente igual ao tamanho da carteira de crédito da fintech, porque há operações com giro inferior a 12 meses. Em 2023, a carteira de crédito total da TerraMagna era de R$ 1 bilhão e, este ano, deve crescer aproximadamente R$ 500 milhões. Sem perder de vista a rentabilidade. Só no primeiro trimestre deste ano, a fintech atingiu margem líquida de 10% e pode chegar a 15% até o fim do ano.

Com a expectativa de expansão da carteira, a empresa também espera, consequentemente, aumentar a própria geração de receita, obtida a partir O foco está em chegar a R$ 150 milhões (ante R$ 110 milhões em 2023, cifra mais do que três vezes maior do que a de 2022).

Os planos de crescimento em meio a um mercado de mau humor com o agro vêm de dois trunfos obtidos pela empresa ao longo do tempo. Fundada em 2017, a TerraMagna apresenta inadimplência acima de 90 dias zerada e zero de perdas.

"Com a experiência, conseguimos montar uma estrutura que consegue suportar as variações de ciclo do setor. Investidores que já acompanham o segmento mais de perto veem o momento atual como uma oportunidade de double down", diz Bernardo Fabiani, CEO e co-fundador da TerraMagna.

Para chegar a esse patamar de 'bons clientes' na carteira, a empresa conta com um modelo diferenciado em relação ao sistema tradicional de crédito. Hoje, a análise da fintech reúne fatores climáticos e ligados à atividade agrícola de modo geral junto com os indicadores financeiros. A fintech interpreta desde dados de satélite sobre a produção rural, até o fluxo de vendas de produtores e riscos ambientais.

Toda essa inteligência é aplicada a um público específico, o de distribuidores de insumos. São estabelecimentos que, na prática, funcionam como uma 'one stop shop' para produtores, que contratam, nesses locais, desde as compras habituais até mesmo soluções de seguros para cargas, por exemplo.

A ideia de ir direto a eles -- e não aos produtores -- passa por um racional de custo e de hábito. São cerca de 600 distribuidores em todo o país, ante cinco milhões de produtores. "Além do custo de aquisição de cliente, você encontra várias porteiras no Mato Grosso que dizem 'a entrada de cachorros e de vendedores é proibida'", diz Fabiani.

No caminho para crescer dentro de um mercado já conhecido, a empresa prevê trabalhar cada vez mais com fundos exclusivos. "Conseguimos montar uma estrutura similar à de um banco, em pequena escala, para operações de longo prazo. E, com isso, nos adaptamos de forma muito mais rápida do que via emissão de CRAs", diz Fabiani.