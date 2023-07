Financeiras abrem temporada de balanços nos EUA, BRF levanta R$ 5,4 bi e o que move o mercado

A temporada de balanços do segundo trimestre inicia nesta sexta-feira, 14, nos Estados Unidos, com a divulgação de resultados de gigantes do setor financeiro. Entre os mais esperados estão os dos bancos J.P. Morgan Chase, Citigroup e Wells Fargo. Duas das maiores gestoras do mundo, State Street e BlackRock também apresentam balanço nesta sexta. Investidores deverão repercutir os resultados, previstos para esta manhã, no pregão de hoje.

Enquanto o mercado aguarda por balanços do setor financeiro americano, os principais índices futuros de Nova York seguem perto da estabilidade. Apesar da maior cautela desta sexta, as bolsas dos Estados Unidos caminham para encerrar a semana em alta. Contribuíram para a variação positiva os dados da inflação ao consumidor americano, que saíram abaixo das expectativas. A inflação mais fraca reduziu as apostas de que o Federal Reserve fará mais duas altas de juros até o fim do ano.

No Brasil, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado nesta semana foi o menor dos últimos três anos. Mas a persistência da inflação de serviços preocupou investidores. Na véspera, no entanto, o Ibovespa fechou em firme alta e reverteu as perdas acumuladas na semana. A valorização do minério de ferro, com o aumento das importações para a China, serviu de gatilho para as ações da Vale puxarem o índice para cima no último pregão.

BRF levanta R$ 5,4 bilhões

A Marfrig subscreveu 200.323.582 ações da BRF em oferta pública subsequente (follow-on). O montante correspondeu ao limite da subscrição proporcional. Foram emitidas 600.000.000 novas ações, de forma que a Marfrig manteve a fatia no negócio próxima de 33%, dado o efeito de aumento de capital. O resultado do follow-on foi divulgado na última noite. O Salic, fundo soberano da Arábia Saudita, subscreveu 180.000.000 ações. A oferta foi precificada a R$ 9 por ação, com a BRF levantando R$ 5,4 bilhões.

Azul levanta US$ 800 milhões*

A Azul levantou US$ 800 milhões por meio de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028. Com demanda três vezes superior à oferta, a remuneração estabelecida foi de 11,930%.

*Com colaboração de Raquel Brandão