Fim dos postos BR? Petrobras informa que não pretende renovar licença de marca para a Vibra

A Petrobras informou por meio de um comunicado ao mercado nesta quarta-feira, 10, que não pretende renovar "nos termos do atual contrato" a licença de uso de marca para a Vibra, empresa dona dos Postos BR. O contrato de uso de marca se encerrará em 28 de junho de 2029.

A não renovação, segundo a Petrobras, "permitirá a eventual avaliação de novas estratégias de gestão de marca e oportunidades de negócios".

A Vibra, notificada na noite anterior sobre os planos de não renovação, afirmou que, por ora, a sinalização da Petrobras não gera impactos na empresa. "Tal comunicação não gera qualquer mudança na estratégia em relação aos seus revendedores e clientes em geral", afirma em fato relevante. A dona dos postos BR ainda pontuou que a possibilidade de não renovação já estava em seus planos de médio e longo prazo.

"Nosso contrato segue ativo e nada muda. Seguimos com excelente parceria com a Petrobras. Uma de nossas principais forças é a parceria que temos com a nossa rede de revendedores", afirma em nota Ernesto Pousada, presidente da Vibra.

Postos BR vão acabar?

Ao menos por enquanto, os mais de 8.300 postos da Vibra no Brasil seguirão usando a bandeira Petrobras, informou a Vibra. Mas, para que isso ainda seja uma realidade em julho de 2029, ambas as diretorias precisam chegar a um acordo. Ou os postos perderão o direito de uso de uso de marca em 2029. Na mesa, há ainda a possibilidade de a bandeira ser negociada com outra rede de distribuição, mantendo o nome "Petrobras" nesse mercado, mas nas mãos de outros donos.

