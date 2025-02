Fim da fusão: Nissan e Honda encerram negociações após impasse

As montadoras Nissan e Honda anunciaram, nesta quinta-feira, 13, o encerramento das negociações para uma fusão que poderia criar uma das maiores fabricantes de veículos do mundo. Em comunicado conjunto, as empresas explicaram que a decisão foi tomada para priorizar a velocidade na tomada de decisões e a execução de estratégias diante da crescente volatilidade do mercado de veículos elétricos.

O acordo, avaliado em US$ 50 bilhões, estava em discussão desde dezembro, quando as companhias assinaram um memorando de entendimento para explorar a integração de suas operações. Desde então, executivos das duas empresas debatiam o modelo de gestão e o impacto da fusão no cenário global.

A decisão de encerrar as negociações veio após a Honda sugerir uma nova estrutura de governança. Em vez de uma holding compartilhada, na qual a montadora indicaria a maioria dos diretores e o CEO, a proposta da Honda evoluiu para um modelo no qual a Nissan se tornaria uma subsidiária, com a concorrente assumindo o controle total.

Diante desse cenário, as empresas optaram por encerrar as tratativas. No comunicado, destacaram que seguirão colaborando em parcerias estratégicas para maximizar o valor de ambas as companhias.

O cancelamento das negociações ocorre em um momento crítico para a Nissan. No primeiro semestre de 2024, a empresa viu seus lucros operacionais despencarem 90%, enquanto o lucro líquido caiu 94% em relação ao mesmo período de 2023. A crise é atribuída à forte concorrência das montadoras chinesas, que dominam o mercado de veículos elétricos e pressionam os preços globais.

A Nissan, que já enfrentava dificuldades desde a prisão de seu ex-presidente Carlos Ghosn, viu na fusão uma oportunidade para fortalecer sua posição no mercado. No entanto, a Honda, que tem um valor de mercado quatro vezes maior, impôs exigências que tornariam a reestruturação inevitável antes de qualquer fusão definitiva.

Mesmo sem a fusão, as duas montadoras devem continuar colaborando em tecnologias de eletrificação e condução autônoma, áreas em que a concorrência global avança rapidamente.