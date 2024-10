Filho de Hugh Hefner faz oferta de US$ 100 milhões para recomprar Playboy

Cooper Hefner, filho mais novo do fundador da Playboy, Hugh Hefner, fez uma oferta de US$ 100 milhões (R$ 570 milhões) para adquirir a marca que seu pai transformou em um ícone global. Segundo o Wall Street Journal, Hefner apresentou a proposta na última segunda-feira, 21, junto a um grupo de investidores, com o objetivo de comprar a marca Playboy e sua propriedade intelectual. A ideia é levar o negócio para o setor privado por meio de sua firma de investimentos, a Hefner Capital, enquanto outras divisões da Playboy Group continuariam operando como uma empresa separada, sob um novo nome.

A Playboy Group, que também engloba um aplicativo de redes sociais e uma fabricante de lingerie, tem enfrentado dificuldades financeiras. O valor de mercado da empresa caiu drasticamente nos últimos anos, sendo estimado em pouco mais de US$ 50 milhões (R$ 286,2 milhões) na última sexta-feira, 18. Em 2021, quando a companhia abriu capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), seu valor de mercado ultrapassou os US$ 2 bilhões (R$ 11,5 bilhões). No entanto, as ações caíram mais de 90% desde então.

Cooper Hefner, que foi diretor de criação da Playboy por três anos até 2019, acredita que a marca ainda tem um potencial significativo. Ele afirmou que, além de seu vínculo pessoal com a Playboy, a empresa é uma grande marca americana em perigo devido à má gestão. Em suas palavras, a empresa "foi administrada a um ponto de possível inexistência". Caso a oferta seja aceita, ele planeja trazer novas oportunidades de licenciamento e parcerias com a mídia, como documentários, para revitalizar o negócio e torná-lo relevante novamente.

Império fundado pelo pai

No entanto, o desafio é grande. A marca Playboy, fundada em 1953 e que se tornou famosa tanto por suas fotografias como por suas reportagens, vem enfrentando um declínio contínuo há décadas. O crescimento da pornografia online e a queda na receita de publicidade na indústria editorial minaram o império construído por Hugh Hefner. Em 2011, a revista estava perdendo cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) por edição, e Hugh Hefner, junto com a firma de private equity Rizvi Traverse, levou a empresa para o setor privado em um acordo avaliado em US$ 207 milhões (R$ 1,2 bilhão).

Nos últimos anos, a Playboy se concentrou mais no licenciamento de seu famoso logotipo e na venda de lingerie e outros produtos. Em 2021, adquiriu a fabricante australiana de lingerie Honey Birdette por mais de US$ 330 milhões (R$ 1,8 bilhões) e integrou a plataforma de criadores de conteúdo Dream ao serviço Centerfold, que visa competir com o OnlyFans. No entanto, essas aquisições se mostraram ineficazes, e a empresa está fortemente endividada, com mais de US$ 200 milhões (R$ 1,2 bilhões) em dívidas. A companhia vem vendendo ativos e cortando custos para tentar se manter financeiramente viável.

Para Cooper Hefner, a queda da Playboy nos últimos anos é reflexo direto de escolhas erradas feitas pela administração. Ele acredita que a empresa entrou em setores nos quais não tinha experiência e, como resultado, perdeu sua relevância. O futuro da marca depende agora de se a Playboy Group aceitará ou não a oferta de US$ 100 milhões (R$ 570 milhões) e se Cooper Hefner será capaz de resgatar o legado de seu pai, transformando a Playboy em um nome relevante para as próximas gerações.

Enquanto isso, o conselho de administração da Playboy, liderado pelo presidente Suhail Rizvi, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a proposta. A decisão pode definir o futuro de uma das marcas mais icônicas da cultura pop americana, que já foi sinônimo de luxo e estilo de vida, mas que agora luta para sobreviver em um mercado completamente diferente daquele que a consagrou décadas atrás.