Fertilizantes Heringer (FHER3): CEO renuncia e assume comando global da Eurochem

A direção executiva da Fertilizantes Heringer (FHER3) vai mudar a partir de janeiro. O atual CEO, Lieven Cooreman passará a ocupar o comando global do grupo EuroChem, controlador da companhia de insumos agrícolas. Para seu lugar, a empresa escolheu Bruno Serapião, cujo nome depende de aprovação dos acionistas em assembleia extraordinária.

Além do cargo de CEO, Cooreman deixa a vice-presidência do conselho de administração, do qual continuará como membro. O executivo deixa as funções em 11 de janeiro.

"Além dos próprios méritos pessoais do executivo, a companhia entende que tal promoção reconhece a crescente importância do Brasil, e, portanto, da Companhia e demais afiliadas locais (Fertilizantes Tocantins e Salitre Fertilizantes), na estratégia global do grupo EuroChem", diz a empresa em nota.

Sócio do Pátria Investimentos, Serapião foi CEO da Hidrovias do Brasil de 2010 até 2020, ano em que deixou a direção executiva da empresa e passou a presidir o conselho de administração, onde ficou até 1º de dezembro de 2022. Também atuou como membro de conselhos de administração de companhias como Odata, CBO, Entrevias, Eixo SP, CART, Winity, Essential Energia e Rutas Del Valle & Sur.