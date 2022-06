Fernando Borges é escolhido como presidente interino da Petrobras após demissão de Mauro Coelho

A Petrobras (PETR3/PETR4) informou em novo fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 20, que Fernando Borges, diretor executivo de exploração e produção da companhia, será o presidente interino até a eleição e posse do novo presidente.

Borges assume o cargo após José Mauro Coelho ter renunciado ao posto nesta manhã, em meio à pressão do governo para redução dos preços dos combustíveis.

No entanto, o indicado pelo governo para substituir Coelho é Caio Paes de Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia e tido no mercado como nome de confiança do ministro Paulo Guedes. Borges deve permanecer no cargo até que Paes de Andrade tenha o aval da assembleia de acionistas para assumir a presidência da empresa.