Feriados no Brasil e EUA, PIB do Japão e STF no radar: que move os mercados nesta segunda-feira, 7

Ibovespa: na semana, o índice acumulou alta de 5,40% (Freepik)
Repórter
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05h30.
A agenda dos mercados nesta segunda-feira, 7, é marcada pelos feriados no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Com as bolsas brasileira e norte-americanas fechadas, a atenção se volta aos indicadores econômicos no exterior, com os investidores de olhos nos dados de atividade da Alemanha e da Zona do Euro, além do PIB do Japão.
No cenário político doméstico, o destaque fica para os próximos passos do Supremo Tribunal Federal (STF). Enquanto isso, o 7 de Setembro deve ser marcado por manifestações em todo o Brasil.
No STF, a atenção está voltada ao presidente da Corte, Edson Fachin, a quem cabe definir quando o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, será levado ao plenário.
No domingo, 6, o ministro André Mendonça liberou para julgamento o relatório da Polícia Federal, produzido a pedido dele, que divulgou conversas entre Moraes e Vorcaro.
Fachin também deverá definir se a sessão será aberta ou fechada. Na semana passada, Mendonça retirou o sigilo do documento e o encaminhou à Presidência do STF e à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Enquanto isso, o 7 de Setembro deve ser marcado por manifestações em todo o Brasil. Não haverá sessões do plenário nem reuniões de comissões por conta do feriado.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está em viagem ao exterior e participa, em Basileia, na Suíça, das reuniões bimestrais promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). A programação ocorre ao longo do dia e é fechada à imprensa.
Às 17h, no horário local, Galípolo tem reunião bilateral com Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), para tratar de assuntos institucionais. Durante a viagem, Ailton de Aquino Santos substitui Galípolo na presidência do BC.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, em Brasília, das celebrações do Dia da Independência.
O Ibovespa terminou a sexta-feira, 4, praticamente estável, após um pregão volátil marcado pelo payroll dos Estados Unidos e pela repercussão do cenário eleitoral brasileiro.
O principal índice da B3 caiu 0,02%, aos 185.147,15 pontos, depois de oscilar entre 183.251,93 e 186.544,81 pontos. O volume financeiro negociado pelo índice somou R$ 17,7 bilhões, enquanto o giro total da B3 ficou em R$ 24,6 bilhões.
Na semana, porém, o Índice Bovespa acumulou alta de 5,40%, o melhor desempenho semanal desde 23 de janeiro, quando avançou 8,53%.