Feriados no Brasil e EUA, PIB do Japão e STF no radar: que move os mercados nesta segunda-feira, 7

A agenda dos mercados nesta segunda-feira, 7, é marcada pelos feriados no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Com as bolsas brasileira e norte-americanas fechadas, a atenção se volta aos indicadores econômicos no exterior, com os investidores de olhos nos dados de atividade da Alemanha e da Zona do Euro, além do PIB do Japão.

No cenário político doméstico, o destaque fica para os próximos passos do Supremo Tribunal Federal (STF). Enquanto isso, o 7 de Setembro deve ser marcado por manifestações em todo o Brasil.

Indicadores econômicos desta segunda-feira:

3h - Alemanha: produção industrial de julho. A expectativa é de alta de 0,2% na comparação mensal e de 0,0% na comparação anual.

5h30 - Zona do Euro: índice de confiança do investidor Sentix de setembro. O valor indicado na agenda é de 0,9 .

6h - Zona do Euro: PIB do segundo trimestre. A expectativa é de alta de 1,0% na comparação anual, ante 0,3% no período anterior, e de crescimento de 0,4% na comparação trimestral, após queda de 0,2%.

6h - Zona do Euro: dados de emprego do segundo trimestre. A expectativa é de alta de 0,5% na comparação anual e de 0,1% na comparação trimestral. O total de empregos deve ficar em 176,577 milhões , ante 176,308 milhões anteriormente.

20h01 - Reino Unido: vendas no varejo do BRC em agosto. A expectativa é de alta de 1,0% na comparação anual.

20h50 - Japão: PIB do segundo trimestre. A previsão é de alta de 0,3% na comparação trimestral, ante 0,5% anteriormente, e de crescimento anualizado de 1,1% , ante 1,8%.

20h50 - Japão: índice de preços do PIB do segundo trimestre, com expectativa de alta de 2,6% na comparação anual, ante 3,2%.

20h50 - Japão: transações correntes ajustadas de julho. O valor indicado na agenda é de 1,40 trilhão .

20h50 - Japão: transações correntes de julho, sem ajuste sazonal. O valor indicado é de -0,092 trilhão .

Política

No STF, a atenção está voltada ao presidente da Corte, Edson Fachin, a quem cabe definir quando o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, será levado ao plenário.

No domingo, 6, o ministro André Mendonça liberou para julgamento o relatório da Polícia Federal, produzido a pedido dele, que divulgou conversas entre Moraes e Vorcaro.

Fachin também deverá definir se a sessão será aberta ou fechada. Na semana passada, Mendonça retirou o sigilo do documento e o encaminhou à Presidência do STF e à Procuradoria-Geral da República para manifestação.

Enquanto isso, o 7 de Setembro deve ser marcado por manifestações em todo o Brasil. Não haverá sessões do plenário nem reuniões de comissões por conta do feriado.

Agenda do Banco Central

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está em viagem ao exterior e participa, em Basileia, na Suíça, das reuniões bimestrais promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS). A programação ocorre ao longo do dia e é fechada à imprensa.

Às 17h, no horário local, Galípolo tem reunião bilateral com Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), para tratar de assuntos institucionais. Durante a viagem, Ailton de Aquino Santos substitui Galípolo na presidência do BC.

Agenda de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, em Brasília, das celebrações do Dia da Independência.

9h: chegada à Tribuna Presidencial, na Esplanada dos Ministérios;

9h05: execução do Hino Nacional e do Hino da Independência;

9h10: permissão presidencial para o início do desfile;

9h15: desfile cívico-militar de 7 de Setembro;

11h: encerramento do desfile.

Como o Ibovespa operou no último pregão

O Ibovespa terminou a sexta-feira, 4, praticamente estável, após um pregão volátil marcado pelo payroll dos Estados Unidos e pela repercussão do cenário eleitoral brasileiro.

O principal índice da B3 caiu 0,02%, aos 185.147,15 pontos, depois de oscilar entre 183.251,93 e 186.544,81 pontos. O volume financeiro negociado pelo índice somou R$ 17,7 bilhões, enquanto o giro total da B3 ficou em R$ 24,6 bilhões.

Na semana, porém, o Índice Bovespa acumulou alta de 5,40%, o melhor desempenho semanal desde 23 de janeiro, quando avançou 8,53%.