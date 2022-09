Crise de energia na Europa, feriado nos EUA e o que mais move o mercado

Bolsas da Europa caem na manhã desta segunda-feira, 5, com a intensificação dos temores sobre a crise de energia no continente desencadeada pela interrupção do fornecimento de gás russo pelo gasoduto Nord Stream 1.

A paralisação afeta especialmente a Alemanha, onde o índice Dax, o principal da bolsa de Frankfurt, cai mais de 2%. A estatal Gazprom e líderes russos acusam sanções da Europa pelo corte de fornecimento. Mas a decisão, anunciada ainda na sexta-feira, 2, é vista como retaliação política pelo Ocidente.

As preocupações sobre a crise energética na Europa alimentaram as perdas no último pregão em Wall Street. Bolsas de Nova York viraram para queda, mesmo após a reação inicialmente positiva aos dados do mercado de trabalho americano. O mercado europeu, que já estava fechado, sofre as consequências nesta segunda.

O payroll de sexta revelou desaceleração na criação de empregos urbanos para 315.000 em agosto contra 526.000 em julho, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 3,5% para 3,6%. Dados mais fracos aliviaram as pressões sobre o Fed. Depois da divulgação, a probabilidade de uma alta mais branda na próxima decisão de juros precificada na curva de juros subiu de 30% para acima de 40%.

Índices de Wall Street, que fecharam em queda no último pregão, operam próximo da estabilidade no mercado de futuros desta manhã. O mercado à vista, no entanto, permanecerá fechado em Nova York nesta segunda-feira, 5, devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Desempenho dos indicadores às 8h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,24 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,11%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,06%

DAX (Frankfurt): - 2,50%

CAC 40 (Paris): - 1,79%

FTSE 100 (Reino Unido): - 0,72%

Stoxx 600 (Europa): + 1,22%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 1,16%

Shangai Composite (Xangai)*: + 0,42 %

Agenda do dia

Sem divulgações previstas nos Estados Unidos, os principais indicadores do dia ficaram a cargo da Europa. Mas os números não contribuíram com o sentimento do investidor europeu. As vendas do varejo na Zona do Euro cresceram abaixo das expectativas para o mês de agosto, aumentando a queda anual de 0,7% para 0,9%. Já o PMI (índice de gerente de compras) do Setor de Serviços apontou para contração da atividade pela primeira desde março de 2020.

No Brasil, a maior divulgação será a do boletim Focus, que trará atualização das expectativas do mercado para os principais indicadores econômicos do país. As últimas semanas foram marcadas por revisão do PIB para cima e da inflação para baixo.