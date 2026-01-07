Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

FedEx encerra serviços de entregas dentro do Brasil: saiba o motivo

Multinacional vai focar em serviços internacionais e supply chain; decisão afeta mercado de entregas expressas no país

FedEx volta às origens: foco em entregas internacionais (Getty Images/Getty Images)

FedEx volta às origens: foco em entregas internacionais (Getty Images/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18h22.

A FedEx iniciou o processo de encerramento das suas atividades no transporte doméstico no Brasil. A decisão foi comunicada a clientes e parceiros e faz parte de um reposicionamento estratégico da multinacional no país diante das "dinâmicas de mercado", segundo nota.

A gigante, que é listada na Bolsa de Nova York (Nyse), atuava no Brasil com entrega rápida tanto para clientes corporativos, quanto para consumidores finais. Da Bahia a São Paulo, não era incomum encontrar caminhões com o logo da marca estampado. Agora, ela segue por aqui, mas ligando o país a outros territórios no exterior.

No Brasil, a empresa passa a focar exclusivamente em serviços internacionais e soluções de supply chain, onde atua com armazéns em pontos estratégicos, voltados à armazenagem, gestão de estoques e última milha. A reestruturação preserva essa área, considerada essencial para o suporte logístico de clientes corporativos com operações complexas.

A operação nacional será encerrada gradualmente, com um período de transição até 6 de fevereiro de 2026. Até lá, a empresa manterá as coletas e realizará as entregas já contratadas. A medida inclui a desmobilização de estruturas operacionais e o desligamento de colaboradores ligados ao serviço expresso nacional.

A mudança no Brasil segue uma linha adotada em outros mercados onde a empresa vem ajustando sua presença conforme os resultados operacionais e a viabilidade do modelo local. Com isso, o encerramento da operação doméstica marca uma inflexão relevante no setor logístico nacional, impactando embarcadores e operadores que atuavam em parceria com a rede da FedEx.

Leia a nota na íntegra:

Como parte dos nossos esforços contínuos para fortalecer a rede global da FedEx e responder proativamente às dinâmicas do mercado, decidimos concentrar nossas operações no Brasil no transporte internacional – tanto aéreo quanto rodoviário – e em serviços de supply chain, incluindo POS (máquinas de cartão de crédito). Essas áreas continuam sendo essenciais para conectar nossos clientes no Brasil e nos mercados globais.

A FedEx permanece totalmente comprometida com o cumprimento de todas as obrigações contratuais e com a prestação de um serviço confiável aos seus clientes, bem como em apoiar empresas em todo o país com soluções logísticas e de supply chain confiáveis, seguras e eficientes que refletem os mais altos padrões da FedEx.

FedEx no Brasil

A presença da FedEx no Brasil começou em 1989, com a aquisição da Flying Tigers, empresa de transporte aéreo que operava no país. Na época, a atuação era voltada exclusivamente a serviços internacionais, alinhada à estratégia global de expansão da companhia para a América Latina, Oriente Médio e Ásia.

A virada para o mercado doméstico aconteceu em 2012, com a compra da Rapidão Cometa, então uma das maiores operadoras logísticas do Brasil. A aquisição ampliou a capilaridade da FedEx e permitiu integrar modais rodoviário e aéreo em uma única rede nacional de entregas.

Com a incorporação da infraestrutura da Rapidão Cometa — incluindo, à época, 17 mil clientes, uma frota de 770 veículos, 145 centrais de distribuição e quase nove mil funcionários — a FedEx passou a atender mais de 5 mil localidades no país.

FedEx nos EUA

Fred Smith, o fundador da FedEx, teve a ideia para a companhia enquanto era estudante na Universidade de Yale, escrevendo um trabalho acadêmico propondo uma maneira revolucionária de entregar remessas sensíveis com velocidade maior.

Ele fundou a empresa como Federal Express em 1971, em Little Rock, Arkansas, e iniciou suas operações em Memphis dois anos depois, com 389 funcionários e 14 aeronaves, entregando 186 pacotes para 25 cidades dos Estados Unidos. A empresa cresceu de forma constante nos 50 anos seguintes, comprando seus primeiros sete cargueiros Boeing 727 após dois anos de lobby que levaram o Congresso a desregulamentar o transporte aéreo de carga.

Depois, a FedEx também adquiriu uma série de outras empresas, tanto internacionalmente quanto com serviços terrestres nos Estados Unidos, criando a unidade FedEx Ground, que transportava a maior parte de seus produtos por caminhão e vans de entrega, além da FedEx Freight, que lidava com remessas de carga em paletes por caminhão.

A empresa também comprou os centros de cópias Kinko’s e os rebatizou como locais da FedEx Office.

“Éramos uma pequena startup e tivemos nossa cota de céticos. Mas aquela primeira noite de operações iniciou o que se tornaria um conector global de pessoas e possibilidades que mudaria o nosso mundo para melhor”, disse Smith em uma carta aos funcionários da FedEx anunciando sua aposentadoria como CEO, em 2022.

Depois de deixar o cargo de CEO, Smith continuou a servir como presidente executivo da FedEx. Em 2025, morreu, aos 80 anos.

Acompanhe tudo sobre:FedExBrasilLogística

Mais de Invest

Dólar muda o rumo e fecha em leve alta com cautela do investidor

Citi destoa do mercado e vê recuperação do dólar nos próximos meses

Quem tem direito à isenção do IPTU? Confira regras

Suzano fecha fábrica no interior de SP e demite 90 funcionários

Mais na Exame

Marketing

DM9 e Lew’Lara se unem e passam a operar sob a marca Lola\TBWA

Mercado Imobiliário

Trump quer barrar compra de imóveis por investidores institucionais

Brasil

Médicos de Bolsonaro confirmam traumatismo craniano leve após queda

EXAME Agro

Agro francês rejeita acordo UE–Mercosul mesmo após pacote de 45 bi de euros