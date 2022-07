Fed: Inflação americana reforça aposta de alta de juro ainda mais agressiva nos EUA

Números do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) acima do esperado para o mês de junho reforçaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed) terá que intensificar o ritmo do aperto monetário para conter o aumento de preços.

A inflação americana de junho ficou em 1,3%, superando o consenso de mercado de 1,1%. Já o CPI acumulado de 12 meses saltou de 8,6% para 9,1%. O nível de inflação é o maior para os Estados Unidos desde 1981, segundo a Bloomberg.

O rendimento dos títulos o Tesouro americano, que refletem as expectativas sobre a condução dos juros no país, dispararam logo após a divulgação dos dados. O rendimento dos títulos de 2 anos, que vinham próximos de 3% no início do dia, saltaram para próximo de 3,2% -- o maior patamar desde meados de junho.

Já o rendimento do título de 10 nos saltou aumentou em 0,1 ponto percentual para 3,04%, mantendo a curva invertida em relação ao rendimento dos títulos de mais curto prazo.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

As expectativas de intensificação do aperto monetário foram traduzidas em maior chance de que o Fed acelere a alta de juros de 0,75 ponto percentual para 1 ponto percentual na próxima reunião, de daqui a duas semanas.

Se confirmada, a alta de juros elevaria o patamar atual entre 1,50% e 1,75% para o intervalo de 2,50% e 2,75%. A probabilidade, que era de 0% até semana passada e de pouco mais de 7% na véspera, saltou para próximo de 40% nesta manhã, segundo o monitor de expectativas do CME Group.

As apostas de alta de juros de 1 ponto percentual, considerada extremamente agressiva para os padrões americanos, passou a ganhar força na semana passada, após dados do mercado de trabalho americano terem superado o consenso de economistas.