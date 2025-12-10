Fed deve cortar juros e Copom manter a Selic: o que move os mercados nesta Super Quarta

Os mercados globais devem operar em compasso de espera nesta quarta-feira, 10, com investidores atentos às decisões de juros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e do Comitê de Política Monetária (Copom).

O Fed deve anunciar, às 16h, no horário de Brasília, um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica, levando os juros à faixa de 3,5% a 3,75%.

Além dessa decisão, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) divulgará o Resumo de Projeções Econômicas (SEP) para 2026. O relatório incluirá atualizações sobre as projeções de crescimento, inflação e mercado de trabalho dos EUA, o que o torna uma importante fonte de orientação sobre a economia.

O presidente Jerome Powell fala às 16h30, em um momento que tradicionalmente provoca forte movimentação nos mercados.

Copom deve manter taxa de juros

No Brasil, o Copom divulga sua decisão de política monetária às 18h30, e a projeção majoritária é de manutenção da Selic em 15% ao ano pela quarta vez consecutiva. Segundo economistas consultados pela EXAME, a expectativa é de que o juro seja mantido e que o comitê dê indicativos sobre quando os juros poderão começar a cair.

Na reunião de novembro, tanto o comunicado como a ata da reunião do Copom, o BC manteve o tom duro e não deu pistas sobre quando o início do ciclo de cortes da Selic começará.

Em declarações recentes, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tem repetido que o cenário segue inalterado e que não há expectativa de mudanças na condução da política monetária no curto prazo.

As apostas do mercado apontam para o início dos cortes em janeiro ou março, a depender da evolução dos dados de inflação e atividade.

Mais cedo, às 9h, será publicado o índice de preços ao consumidor amplo (IPCA) de novembro, com expectativa de alta de 0,20% em relação ao mês de outubro e de 4,49% na base anual. Às 14h30, sai o fluxo cambial semanal.