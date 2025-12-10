Fed decide juros nesta quarta: o que esperar da última reunião de 2025

O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) chega à sua última reunião do ano com divisões internas quanto ao ritmo apropriado de afrouxamento monetário e especulações sobre o futuro sucessor de Jerome Powell, presidente da instituição.

Apesar das divergências internas, os investidores estão praticamente certos de que um corte de 0,25 ponto percentual (p.p.) na taxa de juros ocorrerá nesta quarta-feira, 10. Essa expectativa surge após seis semanas de oscilações drásticas nas projeções, que se seguiram à última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), quando a taxa foi reduzida na mesma proporção.

Em 30 de outubro, um dia após a última reunião, os mercados futuros precificavam uma probabilidade de 73% de corte em dezembro. Nas semanas seguintes, discursos mais agressivos de membros do Fomc reduziram essa chance para apenas 30% em 19 de novembro.

No entanto, em 21 de novembro, John Williams, presidente do Fed de Nova York e vice-presidente do Fomc, afirmou que via espaço para um ajuste adicional de curto prazo na meta da taxa de juros, aproximando a política monetária da neutralidade.

O mercado interpretou a declaração como sinal de que os membros mais graduados do Fomc favoreciam um corte em dezembro, e a probabilidade subiu para 71%, chegando a 87% nesta terça-feira, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

Segundo analistas do UBS, os dados recentes pavimentam o caminho para novos cortes do Fed. O índice de inflação PCE, medida preferida pelo banco central, mostrou que a inflação núcleo anual desacelerou para 2,8% em setembro, ante 2,9% no mês anterior. Embora ainda acima da meta de 2%, os dados indicam que a pressão de preços não se intensifica, com o índice mensal mantendo-se em 0,2% por três meses consecutivos.

Combinados com os indicadores recentes do mercado de trabalho, incluindo queda acentuada na folha de pagamentos do setor privado e contração contínua do ISM Services Employment Index, o UBS acredita que novos afrouxamentos estão a caminho.

Ainda assim, o foco do mercado está na coletiva de Powell e em quantos cortes o gráfico de pontos indicará para 2026. As projeções apontam para um afrouxamento monetário de 0,77 p.p. até o final do próximo ano, indicando que serão necessários pelo menos mais dois cortes após dezembro.

Postura do Fed

A expectativa é de um tom moderadamente firme, indicando que, mesmo com o corte de juros nesta quarta, as taxas permanecerão relativamente altas antes de qualquer nova redução.

Os investidores em títulos, por sua vez, estão se posicionando para um ciclo de afrouxamento moderado, reduzindo exposição a papéis de longo prazo e migrando para vencimentos intermediários em busca de retornos mais atrativos.

Kevin Hassett, conselheiro econômico da Casa Branca e possível sucessor de Powell, afirmou que o Fed deveria continuar a reduzir as taxas, adicionando uma camada de complexidade ao cenário. Analistas avaliam que, caso Hassett assuma, ele manterá uma postura cautelosa, embora os mercados ainda estejam incertos, segundo Jamie McGeever, colunista da Reuters Open Interest.

Próximo corte em março?

O JPMorgan avalia que, apesar de Stephen Miran, diretor do Fed, possivelmente discordar a favor de cortes mais rápidos, pode haver três ou quatro votos contrários à manutenção da política monetária. "Caso isso ocorra, as expectativas do mercado indicam que o Fed aguardará pelo menos até março antes de novas medidas", afirma o banco.

Além disso, analistas do JPMorgan destacam que, caso os reembolsos de imposto de renda impulsionem o crescimento no primeiro semestre de 2026, o Fed poderá adiar outro afrouxamento até o final do ano, prevendo pelo menos um corte de juros no final de 2026, à medida que a inflação caia abaixo da meta de 2% após mais de cinco anos acima do patamar.

Em paralelo, o UBS projeta que o Fed implemente dois cortes adicionais na taxa de juros até o final do primeiro trimestre de 2026, caminhando em direção a uma postura de política monetária neutra. Embora a nomeação de um novo presidente do Fed introduza certa incerteza, o banco espera que a política monetária continue dependente dos dados econômicos.

Projeções econômicas do Fomc

Além da decisão de juros, o Fomc divulgará o Resumo de Projeções Econômicas (SEP), com expectativas sobre crescimento, desemprego e inflação.

O JPMorgan espera que o SEP mostre otimismo no curto prazo, refletindo a previsão do Fed de Atlanta de crescimento de 3,5% no terceiro trimestre e resultados positivos das vendas da temporada de fim de ano. Para o longo prazo, o banco projeta crescimento de 1,6% em 2025, 1,8% em 2026 e 1,9% em 2027.

Quanto ao desemprego, a expectativa é de 4,5% no quarto trimestre de 2025, o que, segundo o JPMorgan, poderia justificar um maior afrouxamento monetário.

Em relação à inflação, a mediana do Fomc aponta 3,0% para 2025, 2,6% para 2026 e 2,1% para 2027. O JPMorgan destaca que, embora poucas alterações sejam esperadas para este ano, a redução da projeção para o final de 2026 será um passo crucial para justificar novos cortes de juros.