Fed, balanços e tarifas de Trump: semana testa fôlego da bolsa e da economia americana

Wall Street enfrenta, nesta semana, uma das agendas mais carregadas do ano, que pode ser decisiva para os rumos da economia americana e dos mercados globais em 2025.

Na quarta-feira, 30, o Federal Reserve (Fed) conclui sua reunião de política monetária. Apesar da expectativa majoritária de manutenção dos juros, investidores estarão atentos a qualquer sinal sobre cortes futuros.

A autoridade monetária também deve comentar os impactos das novas tarifas comerciais impostas pelo governo Trump, que entram em vigor já nesta sexta-feira, 1º de agosto.

Além do Fed, o mercado acompanha a divulgação dos balanços de quatro gigantes da tecnologia: Amazon, Apple, Meta e Microsoft. Juntas, elas concentram boa parte do valor de mercado do índice S&P 500.

“A agenda carregada desta semana — com negociações comerciais, reunião do FOMC, relatório de empregos e os balanços de quatro das 'Sete Magníficas' — torna este um verdadeiro momento da verdade para os mercados”, disse Julian Emanuel, estrategista-chefe de ações da Evercore ISI, em entrevista à Bloomberg.

Economia em teste

Dados econômicos também devem movimentar os mercados. A primeira prévia do PIB americano do segundo trimestre deve mostrar uma recuperação após a contração observada no início do ano, causada por uma disparada nas importações.

Já o relatório de criação de empregos (Jolts) e os dados de gastos das famílias devem revelar se a atividade econômica segue aquecida ou se já começa a perder fôlego.

Economistas projetam uma leve alta no índice de preços de gastos com consumo (PCE), medida preferida do Fed para monitorar a inflação, será divulgado na quinta‑feira, 31, o que pode reforçar o tom cauteloso da autoridade monetária.

Impacto das tarifas

Ao mesmo tempo, cresce a tensão em torno do comércio exterior. O prazo imposto por Trump para a entrada em vigência das novas tarifas se encerra em 1º de agosto, sem sinal de extensão.

As negociações com a China ocorrem nesta segunda e terça-feira, em Estocolmo, na Escócia.

No último domingo, o presidente americano anunciou um acordo com a União Europeia que reduziu as tarifas impostas sobre produtos europeus de 30% para 15%.

Mesmo com todas as tensões envolvendo as tarifas, a temporada de balanços tem surpreendido positivamente. Segundo dados da Bloomberg Intelligence, os lucros das empresas do S&P 500 estão 4,5% acima do registrado há um ano, impulsionados por consumidores de maior renda. A companhia aérea American Airlines, por exemplo, destacou o crescimento da demanda por assentos premium.

O mercado de ações também continua em alta. Para analistas, a resiliência da economia americana e os lucros acima do esperado ajudam a sustentar o otimismo, ainda que cauteloso.

“No mercado de ações, os lucros têm superado uma expectativa baixa, o que indica que as empresas estão se saindo melhor do que se temia", afirma Cayla Seder, estrategista da State Street, à agência Bloomberg.