Fed adota postura de neutralidade em meio a cenário econômico de incertezas

O Federal Reserve (Fed) sinalizou que não pretende alterar as taxas de juros no curto prazo, diante da incerteza econômica e política nos Estados Unidos. As atas da última reunião destacam preocupações com políticas comerciais, imigratórias e fiscais.

A postura do Fed impacta diretamente os mercados globais e a economia americana. O foco na estabilidade dos preços e na meta de inflação de 2% pode influenciar investimentos e decisões empresariais.

O Fed monitora riscos como inflação persistente e volatilidade nas políticas do governo Biden. O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, pediu "cautela e humildade" na condução da política monetária, enquanto o Fed de St. Louis, Alberto Musalem, vê maior risco da inflação ultrapassar a meta.

"Não é hora para complacência", alertou Bostic, destacando ameaças à estabilidade dos preços. O Fed deve manter as taxas entre 4,25% e 4,5%, avaliando possíveis choques econômicos antes de qualquer mudança na política monetária.