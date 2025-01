Faria Lima do Vietnã? País construirá centro financeiro na cidade de Ho Chi Minh

Autoridades vietnamitas aprovaram um plano para construir um centro financeiro internacional na cidade de Ho Chi Minh, considerada a capital comercial do Vietnã, informou o governo neste domingo.

O plano é "construir centros financeiros regionais e internacionais" nas cidades de Da Nang (centro) e Ho Chi Minh (sul), respectivamente, embora ainda não tenha sido definida uma data para a concretização da ideia.

Por enquanto, o governo solicitou aos comitês populares municipais que trabalhem "em estreita cooperação com as agências relevantes para atingir a meta" e nomeou um comitê diretor para esses centros financeiros, que será chefiado pelo primeiro-ministro, Pham Minh Chinh.

"O Vietnã tem fatores suficientes e condições necessárias para estabelecer" esses centros, disse Pham Minh Chinh, citado no resumo, que disse que o PIB do país em 2024 está estimado em US$ 470 bilhões, "o que o coloca em 33º ou 34º lugar no mundo".

Ele também observou que o Vietnã almeja um crescimento do PIB de pelo menos 8% até 2025 e "se esforça para atingir uma taxa de crescimento de dois dígitos nos próximos anos".

O primeiro-ministro lembrou que o mercado de ações atingiu quase 7,2 trilhões de dongs (mais de US$ 283 bilhões) no ano passado e que o país tem uma economia "integrada e aberta", tendo assinado "17 acordos de livre-comércio envolvendo 65 economias líderes do mundo".

O governo vietnamita estima que o valor total das exportações e importações do país alcançou US$ 800 bilhões em 2024, e lembra que o Vietnã tem mantido uma "ordem política estável, social e segurança, e uma vida pacífica com um ambiente de paz, cooperação e desenvolvimento".

A nota também enfatiza que o Vietnã tem a vantagem de estar localizado no coração do Sudeste Asiático, "uma das regiões mais dinâmicas e inovadoras do mundo", e tem um fuso horário diferente dos 21 maiores centros financeiros globais, sem especificar a quais se refere.

Esse anúncio ocorre duas semanas após a inauguração da primeira linha de metrô na cidade de Ho Chi Minh, que acelerará o transporte no centro da cidade, onde vivem cerca de nove milhões de pessoas.