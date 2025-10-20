Invest

Famílias americanas lucram US$ 5 trilhões com ações de IA, diz JPMorgan

Banco calcula que o avanço das ações ligadas à inteligência artificial pode elevar o consumo das famílias em até 0,9%

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06h10.

O avanço das empresas ligadas à inteligência artificial tem gerado ganhos expressivos no mercado acionário dos Estados Unidos. De acordo com um relatório do JPMorgan, famílias americanas acumularam cerca de US$ 5 trilhões em riqueza no último ano apenas com ações de companhias associadas ao setor.

Em nota divulgada nesta semana, os analistas Abiel Reinhart e Michael Feroli afirmaram que o aumento patrimonial pode ter impacto direto sobre o consumo.

“Estimamos que os lares dos EUA ganharam mais de US$ 5 trilhões em riqueza no último ano com essas 30 ações de IA, e que isso deve elevar o nível anualizado de gastos em cerca de US$ 180 bilhões, ou 0,9% do total de consumo”, afirma o comunicado.

A concentração da riqueza em 30 empresas

Segundo o JPMorgan, 30 ações ligadas à IA representam hoje cerca de 44% do valor total do S&P 500, índice que reúne as maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos.

De acordo com a Business Insider, o cálculo foi feito com base em uma metodologia interna do banco, que analisou empresas com alta frequência de menções a IA em notícias e transcrições de resultados corporativos.

  1. NVIDIA Corp
  2. Microsoft Corp
  3. Apple Inc
  4. Alphabet Inc
  5. Amazon.com Inc
  6. Meta Platforms Inc
  7. Broadcom Inc
  8. Tesla Inc
  9. Oracle Corp
  10. Palantir Technologies Inc
  11. Advanced Micro Devices Inc
  12. Salesforce Inc
  13. International Business Machines Corp (IBM)
  14. Uber Technologies Inc
  15. ServiceNow Inc
  16. QUALCOMM Inc
  17. Arista Networks Inc
  18. Adobe Inc
  19. Micron Technology Inc
  20. Palo Alto Networks Inc
  21. Intel Corp
  22. CrowdStrike Holdings Inc
  23. Constellation Energy Corp
  24. Cadence Design Systems Inc
  25. Dell Technologies Inc
  26. NXP Semiconductors NV
  27. Fortinet Inc
  28. Digital Realty Trust Inc
  29. Hewlett Packard Enterprise Co
  30. Super Micro Computer Inc

Quase metade dessas companhias pertence ao setor de semicondutores e hardware, enquanto outras se distribuem entre software, nuvem e consultoria.

Duas atuam nas áreas de automotivos e robótica, e apenas uma — a Digital Realty Trust — opera no segmento de centros de dados.

Alta sustentada e risco de correção

O relatório observa que, mesmo com a volatilidade do mercado, as ações de tecnologia com maior exposição à IA mantiveram trajetória de alta na segunda metade do ano, levando os principais índices americanos a sucessivos níveis recordes.

Ainda assim, os analistas alertaram que uma eventual correção no setor poderia eliminar parte significativa desses ganhos recentes.

“Se as ações de IA agora respondem por 44% da capitalização de mercado, uma queda de 10% em seu valor reduziria a riqueza das famílias em US$ 2,7 trilhões e o consumo em cerca de US$ 95 bilhões (0,45%)”, afirmaram Reinhart e Feroli.

 

Acompanhe tudo sobre:JPMorganInteligência artificialEstados Unidos (EUA)Ações

