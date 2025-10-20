Famílias americanas lucram US$ 5 trilhões com ações de IA, diz JPMorgan

O avanço das empresas ligadas à inteligência artificial tem gerado ganhos expressivos no mercado acionário dos Estados Unidos. De acordo com um relatório do JPMorgan, famílias americanas acumularam cerca de US$ 5 trilhões em riqueza no último ano apenas com ações de companhias associadas ao setor.

Em nota divulgada nesta semana, os analistas Abiel Reinhart e Michael Feroli afirmaram que o aumento patrimonial pode ter impacto direto sobre o consumo.

“Estimamos que os lares dos EUA ganharam mais de US$ 5 trilhões em riqueza no último ano com essas 30 ações de IA, e que isso deve elevar o nível anualizado de gastos em cerca de US$ 180 bilhões, ou 0,9% do total de consumo”, afirma o comunicado.

A concentração da riqueza em 30 empresas

Segundo o JPMorgan, 30 ações ligadas à IA representam hoje cerca de 44% do valor total do S&P 500, índice que reúne as maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos.

De acordo com a Business Insider, o cálculo foi feito com base em uma metodologia interna do banco, que analisou empresas com alta frequência de menções a IA em notícias e transcrições de resultados corporativos.

NVIDIA Corp Microsoft Corp Apple Inc Alphabet Inc Amazon.com Inc Meta Platforms Inc Broadcom Inc Tesla Inc Oracle Corp Palantir Technologies Inc Advanced Micro Devices Inc Salesforce Inc International Business Machines Corp (IBM) Uber Technologies Inc ServiceNow Inc QUALCOMM Inc Arista Networks Inc Adobe Inc Micron Technology Inc Palo Alto Networks Inc Intel Corp CrowdStrike Holdings Inc Constellation Energy Corp Cadence Design Systems Inc Dell Technologies Inc NXP Semiconductors NV Fortinet Inc Digital Realty Trust Inc Hewlett Packard Enterprise Co Super Micro Computer Inc

Quase metade dessas companhias pertence ao setor de semicondutores e hardware, enquanto outras se distribuem entre software, nuvem e consultoria.

Duas atuam nas áreas de automotivos e robótica, e apenas uma — a Digital Realty Trust — opera no segmento de centros de dados.

Alta sustentada e risco de correção

O relatório observa que, mesmo com a volatilidade do mercado, as ações de tecnologia com maior exposição à IA mantiveram trajetória de alta na segunda metade do ano, levando os principais índices americanos a sucessivos níveis recordes.

Ainda assim, os analistas alertaram que uma eventual correção no setor poderia eliminar parte significativa desses ganhos recentes.

“Se as ações de IA agora respondem por 44% da capitalização de mercado, uma queda de 10% em seu valor reduziria a riqueza das famílias em US$ 2,7 trilhões e o consumo em cerca de US$ 95 bilhões (0,45%)”, afirmaram Reinhart e Feroli.