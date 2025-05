Família bilionária da Chanel pode abrir mão de dividendos em meio a queda de lucro

A família Wertheimer, dona da Chanel, pode não receber dividendos do último balanço da grife. Essa informação foi divulgada em um documento nesta quinta-feira, 22.

Pela primeira vez desde 2020, a Chanel não pagou intermediários e também não apresentou proposta de dividendos finais para 2024.

A empresa registrou uma queda de 30% nos lucros, impactada por elevados gastos em marketing e aquisição de imóveis, além do fraco desempenho nas vendas na China.

O cenário mostra uma mudança após um tempo de bons resultados. Nos três anos passados, a família ganhou mais de US$ 12,4 bilhões. O lucro veio do alto consumo de perfumes, bolsas acolchoadas e os clássicos ternos de tweed da marca.

A fortuna dos irmãos Alain, 76 anos, e Gerard Wertheimer, 74 anos, atualmente soma cerca de US$ 85 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

Os Wertheimer fazem parte de um grupo seleto de milionários franceses do setor de luxo que tiveram suas fortunas reduzidas após o boom de consumo pós-pandemia.

Entre eles estão Bernard Arnault, fundador da LVMH, com US$ 156 bilhões. Ele ocupa a oitava posição no ranking global de bilionários.

Francoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oreal, também está na lista. Ela perdeu o primeiro lugar entre as mulheres mais ricas.

Já Francois Pinault, fundador da Kering, dona da Gucci, viu seu patrimônio despencar em mais de dois terços desde agosto de 2021.

Além da suspensão dos dividendos, a Chanel aumentou seus investimentos em capital em 43%, totalizando aproximadamente US$ 1,8 bilhão.

Uma parte do valor foi usada para comprar imóveis luxuosos na Avenue Montaigne e na Rue Cambon. Esses lugares são históricos para a marca. Foi aqui que Gabrielle “Coco” Chanel começou suas atividades em 1910.

Alain Wertheimer ocupa o posto de presidente executivo global e faz parte do conselho administrativo, enquanto Gerard não está listado entre os diretores.

O escritório familiar Wertheimer em Nova York, Mousse Partners, é liderado por Charles Heilbronn. Ele tem diversificado seus investimentos, incluindo uma participação na marca The Row.