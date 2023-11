Falas de Powell, vendas do varejo, agenda de balanços com BB e BTG: 3 assuntos que movem o mercado

As principais bolsas internacionais operam perto da estabilidade nesta quarta-feira, 8, enquanto o dólar se valoriza contra moedas desenvolvidas e emergentes.

A maior cautela no mercado internacional ocorre após membros do Federal Reserve (Fed) terem sinalizado que a porta para uma nova alta de juros em dezembro ainda está aberta. O tom mais duro foi adotado após indicações mais brandas terem derrubado os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro americano, afrouxando, portanto, as condições financeiras.

À espera de Powell

A recente alta do rendimento, que chegou a 5% em outubro, vinha sendo colocada como um dos fatores que poderiam contribuir com o serviço do Fed em controlar a inflação. Na véspera, no entanto, esse rendimento chegou a cair para a mínima em quase um mês, indo a 4,544%. Para a próxima reunião, a probabilidade, na curva de juros ainda está precificada em menos de 10%.

O que pode influenciar as taxas de juros longas quanto a perspectiva para a decisão de dezembro são as falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Seu discurso em Washington está previsto para às 11h15. A fala em público será a primeira de Powell após os dados do mercado de trabalho americano terem saído abaixo das expectativas, sugerindo uma condução mais branda da política monetária.

"Estamos inclinados a pensar que a resistência contra a interpretação dovish da última reunião do Fed continuará e os mercados cambiais parecem estar a responder mais rapidamente a esta narrativa", Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING.

Vendas do Varejo

Enquanto aguardam o discurso de Powell, investidores digerem os dados do varejo europeu divulgados nesta quarta. As vendas, na Zona do Euro, caíram menos que o esperado em setembro frente ao mesmo período do ano passado. A contração foi de 2,9% ante consenso de queda de 3,1%. Na comparação mensal, a queda foi de 0,3% ante consenso de 0,2% de baixa.

Ainda serão divulgados nesta quarta os números do varejo brasileiro, para o qual é esperado uma alta anual de 2,5% em setembro.

Balanços

No calendário de balanços do terceiro trimestre, a agenda segue recheada. Com mais de 100 balanços previstos para esta semana, os destaques desta quarta deverá ficar com os resultado Banco do Brasil, Braskem, Cogna, Casas Bahia, Grupo Mateus, Equatorial, Eletrobras, Caixa Seguridade, Hapvida, Méliuz, MRV, Oi, Sanepar, SmartFit, 3R, Vivara, Taesa e Simpar.

Quem já apresentou balanço nesta manhã foi o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame). O lucro do banco no trimestre foi de R$ 2,7 bilhões, 19% acima do mesmo período do ano passado.

Nesta quarta, investidores ainda deverão reagir aos resultados divulgados na noite passada. Entre eles, estiveram os da Totvs, Rede D'Or, Movida, Direcional, Arezzo, Cury e Dexco.