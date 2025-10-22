Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Fabricantes de armas dos EUA veem lucros dispararem com conflitos na Ucrânia e Oriente Médio

A Lockheed, por exemplo, recebeu um contrato de US$ 12,5 bilhões do Pentágono

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05h55.

A grande demanda por armamentos impulsionada por conflitos no Oriente Médio e a guerra entre Rússia e Ucrânia levou as fabricantes americanas Lockheed Martin e RTX a preverem lucros fortes para o restante de 2025, com destaque para mísseis, munições e sistemas de defesa aérea.

A Lockheed também recebeu um contrato de US$ 12,5 bilhões do Pentágono para 296 caças F-35, enquanto a RTX se beneficiou da escassez de novos jatos comerciais e do aumento nas vendas de motores.

Já a Northrop Grumman reduziu sua previsão de vendas, mas deve ser mais lucrativa do que o esperado. O sistema de defesa de mísseis Golden Dome, estimado em US$ 175 bilhões, deve reforçar o crescimento das principais contratantes, embora ainda haja incerteza sobre a arquitetura do projeto.

Expectativas

A Lockheed Martin elevou sua previsão para receita e lucro em 2025 nesta terça-feira, impulsionada pela demanda sustentada por seus caças e munições em meio a tensões geopolíticas. Já as vendas do segmento de aeronáutica subiram 11,9%, atingindo US$ 7,26 bilhões no terceiro trimestre.

A empresa espera um lucro de US$ 22,15 a US$ 22,35 por ação neste ano, acima da estimativa anterior de US$ 21,70 a US$ 22,00.

A companhia também elevou sua previsão de vendas de US$ 73,75 bilhões para US$ 74,25 bilhões, mantendo o topo da projeção em US$ 74,75 bilhões.

Já a RTX revisou para cima suas projeções de vendas, agora entre US$ 86,5 bilhões e US$ 87 bilhões, e de lucro ajustado, de US$ 6,10 a US$ 6,20 por ação, impulsionada pela demanda por mísseis, serviços de manutenção e motores GTF.

A Northrop Grumman, por sua vez, aumentou a previsão de lucro, mas reduziu a projeção de vendas para 2025, agora entre US$ 41,7 bilhões e US$ 41,9 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:UcrâniaEstados Unidos (EUA)ArmasGuerras

Mais de Invest

Mega-Sena: prêmio acumula novamente e chega a R$ 85 milhões; confira as dezenas

Mega-Sena: resultado do concurso 2.930; prêmio é de R$ 74,3 milhões

Noivo de Taylor Swift vira sócio da Six Flags, operadora de parques de diversão

Vale (VALE3) tem maior produção trimestral de minério de ferro desde 2018

Mais na Exame

Negócios

Alta do cacau faz barras perderem 'status' de chocolate

Pop

Taxas de cancelamento do Disney+ e Hulu dobram após suspensão de Jimmy Kimmel

Um conteúdo Esfera Brasil

Safra recorde de grãos impulsiona indústria, mas infraestrutura ainda limita ganhos duradouros

Brasil

Fachin decidirá se Fux continuará julgando trama golpista após mudança de Turma no STF