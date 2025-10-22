Fabricantes de armas dos EUA veem lucros dispararem com conflitos na Ucrânia e Oriente Médio

A grande demanda por armamentos impulsionada por conflitos no Oriente Médio e a guerra entre Rússia e Ucrânia levou as fabricantes americanas Lockheed Martin e RTX a preverem lucros fortes para o restante de 2025, com destaque para mísseis, munições e sistemas de defesa aérea.

A Lockheed também recebeu um contrato de US$ 12,5 bilhões do Pentágono para 296 caças F-35, enquanto a RTX se beneficiou da escassez de novos jatos comerciais e do aumento nas vendas de motores.

Já a Northrop Grumman reduziu sua previsão de vendas, mas deve ser mais lucrativa do que o esperado. O sistema de defesa de mísseis “Golden Dome”, estimado em US$ 175 bilhões, deve reforçar o crescimento das principais contratantes, embora ainda haja incerteza sobre a arquitetura do projeto.

Expectativas

A Lockheed Martin elevou sua previsão para receita e lucro em 2025 nesta terça-feira, impulsionada pela demanda sustentada por seus caças e munições em meio a tensões geopolíticas. Já as vendas do segmento de aeronáutica subiram 11,9%, atingindo US$ 7,26 bilhões no terceiro trimestre.

A empresa espera um lucro de US$ 22,15 a US$ 22,35 por ação neste ano, acima da estimativa anterior de US$ 21,70 a US$ 22,00.

A companhia também elevou sua previsão de vendas de US$ 73,75 bilhões para US$ 74,25 bilhões, mantendo o topo da projeção em US$ 74,75 bilhões.

Já a RTX revisou para cima suas projeções de vendas, agora entre US$ 86,5 bilhões e US$ 87 bilhões, e de lucro ajustado, de US$ 6,10 a US$ 6,20 por ação, impulsionada pela demanda por mísseis, serviços de manutenção e motores GTF.

A Northrop Grumman, por sua vez, aumentou a previsão de lucro, mas reduziu a projeção de vendas para 2025, agora entre US$ 41,7 bilhões e US$ 41,9 bilhões.