Fabricante da Ozempic supera LVMH e se torna empresa mais valiosa da Europa

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, ultrapassou a LVMH, dona da Louis Vuitton, como empresa mais valiosa da Europa.

As ações da Nordisk subiram 2,14% na bolsa de Copenhague nesta sexta-feira, 1º, elevando o valor de mercado da farmacêutica para quase US$ 425 bilhões. A LVMH, por sua vez, fechou em queda de 0,8% em Paris, o que fez seu valor de mercado recuar para US$ 420 bilhões.

Em março, a Nordisk já havia ultrapassado a Nestlé, conglomerado suíço do ramo de alimentos. A farmacêutica é fabricante também do Wegovy, primeiro medicamento injetável semanal indicado apenas para perda de peso e que virou sensação entre as celebridades de Hollywood e do Vale do Silício.

O Wegovy usa o mesmo princípio do Ozempic, também produzido pela Novo Nordisk, e também é aplicado com a ajuda de uma caneta injetável. Mas, enquanto o Ozempic foi desenvolvido originalmente para tratar diabetes tipo 2, o Wegovy é exclusivamente para perda de peso.

Os medicamentos se tornaram a "galinha dos ovos de ouro" da farmacêutica dinamarquesa As vendas de produtos para tratamento de obesidade mais do que dobraram na empresa desde 2022. Juntos, Ozempic e Wegovy respondem por 43% da receita da Nordisk.

Mercado de US$ 30 bilhões

A ascensão da Nordisk foi meteórica: em dois anos, saltou da sétima para a primeira posição entre as maiores empresas da Europa.

"Ainda está no começo, mas a necessidade médica é clara e o número de pacientes em potencial é enorme", disse, em março, Ulrica Slane Bjerke, gerente de portfólio do fundo de assistência médica Arctic Aurora LifeScience, que tem participação na empresa dinamarquesa.

Analistas da consultoria Cowen prevêem que o mercado global de terapias para perda de peso valerá US$ 30 bilhões até 2030. Alguns estimam que este mercado possa chegar a US$ 50 bilhões.

Wegovy praticamente sumiu das prateleiras desde que recebeu a aprovação nos Estados Unidos em junho de 2021, junto com o Ozempic, medicamento indicado para diabetes tipo 2 que também tem sido usado como inibidor de apetite. No Brasil, o Wegovy recebeu a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em janeiro.

