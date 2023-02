Fã de cerveja? Bill Gates investe US$ 900 milhões em ações da Heineken

O que Bill Gates, a cervejaria holandesa Heineken e o conglomerado mexicano Femsa têm em comum? No último dia 17 de fevereiro esses três nomes se cruzaram no mercado de capitais. Isso porque a Femsa, que é uma das maiores engarrafadoras da Coca-Cola no mundo, resolveu vender sua participação na Heineken. Os mexicanos eram o segundo maior acionista na fabricante de cervejas.

A empresa mexicana afirmou que estava revendo seu portfólio e sua estratégia. No Brasil, a engarrafadora responde por mais de 50% das vendas dos produtos Coca-Cola, sendo responsável por estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O grupo vendeu 1,9 bilhão de euros em ações da Heineken e 1,3 bilhão de euros em papéis da Heineken Holding, que controla a cervejaria.

Segundo o presidente do conselho da Femsa, José Antonio Fernández Carbajal, as medidas definidas "simplificarão significativamente" a estrutura corporativa da Femsa, proporcionando "maior clareza e foco estratégico". "Também nos permitirão devolver capital aos nossos acionistas ao longo do tempo".

Desse desinvestimento da Femsa, a Heineken comprou 7.782.100 ações ao preço de 91 euros por ação (totalizando 708 milhões de euros) e 3.891.050 ações da Heineken Holding ao preço de 75 euros por ação (totalizando 292 milhões euros), somando 1 bilhão de euros.

Bill Gates investindo em cerveja?

E onde entra o fundador da Microsoft nessa? Embora não seja "um grande consumidor de cerveja", o empresário norte-americano comprou 3,8% da Heineken Holding, de acordo com um documento do regulador holandês AFM, que é a CVM da Holanda.

Gates comprou 6,65 milhões de ações da Heineken Holding individualmente e outros 4,18 milhões de ações por meio da Fundação Bill & Melinda Gates. O valor total do investimento nas ações foi de 848 milhões de euros ou US$ 902 milhões, calcula a Bloomberg.

A compra aconteceu no mesmo dia em que a Femsa vendeu os 18 milhões de ações da Heineken e sua Holding. Ainda de acordo com a Bloomberg, a Fundação Bill & Melinda Gates também investiu no mercado online holandês Picnic BV e detém uma participação de 1,34% na produtora holandesa de fertilizantes OCI NV.

O que a Heineken tem?

A fabricante de cerveja holandesa viu seu volume vendido crescer em 2022, mesmo com impactos da guerra na Ucrânia - que a levou a sair da Rússia - e demanda ainda afetada por bloqueios do programa Covid Zero na China.

O volume de cerveja avançou 6,9%, com o portfólio premium crescendo 11,4%, sendo que a cerveja Heineken cresceu 12,5%. A receita global cresceu 30,4%, para 34,68 bilhões de euros. O lucro líquido da empresa caiu 19%, para 2,68 bilhões de euros com impacto relativo ao valor justo na participação que detinha da indiana United Breweries. Excluindo os eventos não recorrentes e amortizações, o lucro líquido cresceu 30%.