Eztec salta na bolsa com lucro 240% maior e short squeeze: até onde vai a ação?

As ações da construtora Eztec (EZTEC3) lideram as altas do Ibovespa nesta sexta-feira, 1º, com investidores reagindo positivamente aos últimos números da empresa. A Eztec reportou ontem seu balanço do terceiro trimestre com lucro líquido atribuível aos controladores de R$ 132,6 milhões – avanço de 239% em 12 meses.

O resultado ficou 35% acima do consenso de mercado e colocou um holofote nas ações da construtora, que lideram as altas do Ibovespa desde a abertura. Por volta das 14h, os papéis avançavam 9,23%.

O movimento de alta ganhou reforço com um short squeeze: a posição vendida na empresa estava em cerca de 23% do free float.

A receita líquida da companhia, cresceu 90,2% em 12 meses, alcançando os R$ 478,8 milhões. O saldo foi beneficiado pela alta nas vendas de novos projetos e na venda de estoques – em especial dos projetos Lindenberg Ibirapuera e Lindenberg Alto da Nações.

Para somar às boas novas, a Eztec anunciou um pagamento extra de dividendos. Além da distribuição recorrente de 25% sobre os lucros trimestrais, a construtora vai pagar dividendos extraordinários de R$ 150 milhões – totalizando R$181 milhões distribuídos.

Por que os analistas não estão animados?

O resultado da Eztec superou as expectativas “da primeira à última linha do balanço” na avaliação dos analistas do Safra, que destacaram ainda os dividendos como uma notícia positiva. Ainda assim, o banco manteve a recomendação neutra para as ações da construtora.

O motivo? Estoque parado. “A Eztec ainda possui um dos maiores níveis de estoque do setor – 22 meses de vendas nos últimos 12 meses –, o que pode continuar pressionando seus futuros lançamentos e, consequentemente, seus resultados”.

A corretora Genial, por sua vez, destacou que os bons resultados de retorno sobre patrimônio (ROE) não devem se manter para os próximos trimestres. “O ROE anualizado atingiu 10,8%, que é especialmente bom quando comparado ao patamar que a Eztec vinha apresentando – e acima dos 8% que esperamos para 2025. Ou seja, na nossa visão, apesar de o resultado do trimestre ter sido positivo, este não deve ser repetível nos próximos trimestres.”

A Genial tem recomendação neutra para os papéis de Eztec, com preço-alvo de R$ 18 – um potencial de valorização (upside) de 28,85% ante o fechamento de ontem, em R$ 13,97.